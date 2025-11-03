Hatalmas káoszt okoz az amerikai reptereken a kormányzati leállás

Október 1-je óta több mint 3,2 millió utas késett vagy szembesült járattörléssel az Egyesült Államokban.

Az Airlines for America, az American Airlines, a United Airlines, a Southwest Airlines, a Delta Air Lines, a JetBlue Airways és más nagy légitársaságok érdekképviselete hétfőn közölte, hogy

a kormányzati leállás kezdete óta a késések és törlések jelentős részéért a légiforgalmi irányítók létszámhiánya felelős.

A szervezet szerint októberben a késések 16 százalékát okozták a személyzeti gondok, szemben a leállás előtti tipikus 5 százalékkal.

Hozzátették, hogy

csak pénteken több mint 300 ezer utas volt érintett, ami a leállás kezdete óta a legrosszabb nap.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images