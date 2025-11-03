Hatalmas káoszt okoz az amerikai reptereken a kormányzati leállás

Az Airlines for America, az American Airlines, a United Airlines, a Southwest Airlines, a Delta Air Lines, a JetBlue Airways és más nagy légitársaságok érdekképviselete hétfőn közölte, hogy
a kormányzati leállás kezdete óta a késések és törlések jelentős részéért a légiforgalmi irányítók létszámhiánya felelős.
A szervezet szerint októberben a késések 16 százalékát okozták a személyzeti gondok, szemben a leállás előtti tipikus 5 százalékkal.
Hozzátették, hogy
csak pénteken több mint 300 ezer utas volt érintett, ami a leállás kezdete óta a legrosszabb nap.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Oroszország lefékezte a nagyhatalmakat, rátenyereltek a stop gombra
Győzött a nyomás, de vannak más okok is.
Újratárgyalják a nagy béralkut
Közel az egyezség.
Utánfutós jármű rohant bele a buszba, lezárták az autópályát
Az M43-as autópályán.
Hatalmas bejelentést tett Zelenkszij, aligha fognak ennek örülni Moszkvában
Nagy dolog van készülőben.
Szabadalmakat sértett a Samsung, büntetés lett a vége
Az OLED-technológiával.
Tovább szenved Európában a Tesla
Esnek az eladások.
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam
Élő online tanfolyam a Portfolio Investment Services szervezésében
1 euróért vettek vadászgépeket a románok, de nem ők a legnagyobb nyertesek
18 darab F-16-os harci repülőgépet vettek a holland kormánytól.
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?