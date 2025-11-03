Hetente már több, mint 250 ezer önjáró autó száguld Kínában

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Baidu szóvivője szerint

az Apollo Go október 31-ig elérte a heti 250 ezres rendelésszámot a teljesen sofőr nélküli robotaxik területén.

Ez az adat megegyezik a Waymo által áprilisban közölt amerikai heti fizetős fuvarszámmal.

Az Apollo Go elsősorban Vuhanban, valamint Peking, Sanghaj és Sencsen egyes részein működik, de terjeszkedik Hongkongban, Dubajban, Abu-Dzabiban és legújabban Svájcban is. A robotaxiknak általában különböző nyilvános tesztfázisokon kell átesniük, mielőtt a helyi szabályozók engedélyezik a viteldíj szedését.

A vállalat közlése szerint eddig összesen 17 millió robotaxi fuvarrendelést teljesítettek, járműveik pedig 240 millió kilométert tettek meg,

ebből 140 millió kilométert teljesen sofőr nélküli üzemmódban.

A biztonság terén az Apollo Go átlagosan 10,1 millió kilométerenként regisztrált egy légzsák-aktiválódást, de eddig nem történt olyan súlyos baleset, amely emberi sérülést vagy halált okozott volna.

A Baidu november 18-án teszi közzé következő negyedéves eredményeit, november 13-án pedig megtartja éves technológiai konferenciáját Pekingben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images