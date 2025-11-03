  • Megjelenítés
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap nem  fognak változni az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad.

A hétvégi árcsökkenés után a mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a hazai benzinkutakon: 

2025.11.03-án: 

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Rég nem látott drágulás jön a benzinkutakon

Nagyot drágulhat a benzin és a gázolaj

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
400 ezer utas lehet érintett a Ryanair járattörlési botrányában
Gazdaság
Nagyon jó híreket közölt a Ryanair
Pénzcentrum
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility