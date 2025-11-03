  • Megjelenítés
Kettős üzenet érkezett az európai feldolgozóiparból
Gazdaság

Kettős üzenet érkezett az európai feldolgozóiparból

MTI
Az euróövezet feldolgozóipari termelése nyolcadik egymást követő hónapban javult októberben, de üteme továbbra is mérsékelt, mivel az új megrendelések stagnáltak és a foglalkoztatás csökkent - derül ki a Hamburg Commercial Bank (HCOB) és az S&P Global Market Intelligence közös felméréséből.

Az eurózóna feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a szeptemberi 49,8 pontról októberben 50,0 pontra emelkedett, ami két hónapos csúcsot, de stagnáló vállalati hangulatot jelez (a beérkezett válaszok egyenlő arányban tükröztek optimista és pesszimista hangulatot). Az alindexek közül a termelési mutató 51,0 pontra emelkedett, ami szintén enyhe növekedést tükröz.

A felmérés szerint az euróövezeti üzemek abszolút kibocsátása nőtt, annak ellenére, hogy az új megrendelések volumene nem változott, és az exportmegrendelések már negyedik hónapja csökkennek.

A foglalkoztatás tovább esett, a csökkenés üteme pedig a legnagyobb volt június óta. A vállalatok készleteiket is tovább csökkentették, miközben az inputköltségek nem változtak, a termékárak viszont április óta először enyhén emelkedtek.

Országonkénti bontásban Görögország (53,5) és Spanyolország (52,1) mutatta a legerősebb teljesítményt, míg Németország (49,6), Franciaország (48,8) és Ausztria (48,8) továbbra is zsugorodást jeleztek, bár a visszaesés lassult. Olaszország feldolgozóipari teljesítménye (49,9) gyakorlatilag stagnált.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint

az euróövezet feldolgozóiparában legfeljebb a gazdasági fellendülés nagyon törékeny hajtásairól beszélhetünk.

A szakértő hozzátette: a kereslet gyenge maradt, a vállalatok költségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre kényszerülnek, miközben a félvezetőhiány és az ellátási lánc bizonytalanságai hosszabb szállítási időket okoznak. De la Rubia szerint

Németországban a szektor törékeny, Franciaországban recesszióban van, Olaszországban tartósan gyenge, míg Spanyolországban csak mérsékelt növekedés tapasztalható.

Franciaország politikai bizonytalansága különösen rontotta az ipari kilátásokat, ami más euróövezeti országok keresletére is negatívan hatott. Az HCOB és az S&P Global szerint a vállalatok összességében továbbra is óvatos optimizmussal tekintenek a következő 12 hónapra, de a várakozások két egymást követő hónapja romlanak, és történelmi összevetésben gyengék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Budai Jozsef
Gazdaság
A kulcsszó: személyre szabottság − A tehetségmegtartás nem lehetetlen küldetés
Pénzcentrum
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility