Kettős üzenet érkezett az európai feldolgozóiparból

Az euróövezet feldolgozóipari termelése nyolcadik egymást követő hónapban javult októberben, de üteme továbbra is mérsékelt, mivel az új megrendelések stagnáltak és a foglalkoztatás csökkent - derül ki a Hamburg Commercial Bank (HCOB) és az S&P Global Market Intelligence közös felméréséből.

Az eurózóna feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a szeptemberi 49,8 pontról októberben 50,0 pontra emelkedett, ami két hónapos csúcsot, de stagnáló vállalati hangulatot jelez (a beérkezett válaszok egyenlő arányban tükröztek optimista és pesszimista hangulatot). Az alindexek közül a termelési mutató 51,0 pontra emelkedett, ami szintén enyhe növekedést tükröz.

A felmérés szerint az euróövezeti üzemek abszolút kibocsátása nőtt, annak ellenére, hogy az új megrendelések volumene nem változott, és az exportmegrendelések már negyedik hónapja csökkennek.

A foglalkoztatás tovább esett, a csökkenés üteme pedig a legnagyobb volt június óta. A vállalatok készleteiket is tovább csökkentették, miközben az inputköltségek nem változtak, a termékárak viszont április óta először enyhén emelkedtek.

Országonkénti bontásban Görögország (53,5) és Spanyolország (52,1) mutatta a legerősebb teljesítményt, míg Németország (49,6), Franciaország (48,8) és Ausztria (48,8) továbbra is zsugorodást jeleztek, bár a visszaesés lassult. Olaszország feldolgozóipari teljesítménye (49,9) gyakorlatilag stagnált.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint

az euróövezet feldolgozóiparában legfeljebb a gazdasági fellendülés nagyon törékeny hajtásairól beszélhetünk.

A szakértő hozzátette: a kereslet gyenge maradt, a vállalatok költségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre kényszerülnek, miközben a félvezetőhiány és az ellátási lánc bizonytalanságai hosszabb szállítási időket okoznak. De la Rubia szerint

Németországban a szektor törékeny, Franciaországban recesszióban van, Olaszországban tartósan gyenge, míg Spanyolországban csak mérsékelt növekedés tapasztalható.

Franciaország politikai bizonytalansága különösen rontotta az ipari kilátásokat, ami más euróövezeti országok keresletére is negatívan hatott. Az HCOB és az S&P Global szerint a vállalatok összességében továbbra is óvatos optimizmussal tekintenek a következő 12 hónapra, de a várakozások két egymást követő hónapja romlanak, és történelmi összevetésben gyengék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images