K&H: Jövőre nagyon elszáll a költségvetési hiány, 20-25 százalékos a lakások túlározottsága

A harmadik negyedév stagnálást hozott hazánkban, és régebbi adatokat tekintve látszik, hogy 2022 közepe óta nincsen tartós növekedés – kezdte helyzetértékelőjét a hazai és nemzetközi gazdasági kilátásokról Németh Dávid, a K&H vezető elemzője hétfői sajtótájékoztatóján. A legfrissebb harmadik negyedéves adatok szerint a termelési oldalon a szolgáltatások jelentik a húzóerőt, a felhasználási oldalon pedig a reálbérek emelkedésén alapuló lakossági fogyasztás. Ugyanakkor az ipar és a mezőgazdaság fékezik a teljesítményt. "Az alacsony bázisadatok miatt a következő negyedévekben kedvezőbb számokat láthatunk, de érdemi fordulatot csak fokozatosan várunk" – fejtette ki Németh.
Az idei évre fél százalékos GDP-bővülésre számítanak, 2026-ra 2,4 százalék körüli növekedés jöhet.
A következő évi élénkülést segítheti, hogy az ipari kapacitások kihasználtsága alacsony, és a beruházások esése is megállhat a támogatott hitelek, kormányzati beruházások elindulása miatt. A külső környezetben csak fokozatos javulásra számítanak, a német ipar csak lassan találhat magára, sok szektort érint a visszaesés.
2021 óta az iparban van egy 10 százalékos visszaesés, ami kicsit jobb, mint a német adat, a régióhoz képest azonban ez egy "masszív alulteljesítés".
A csehek nagyrészt stagnáltak ezen időszak alatt, míg a lengyel ipari termelés nőni is tudott. Úgy tűnik, hogy a hazai ipar nagy lejtmenete megállhat, de 2-3 százalékos termelésbővülésnél többel nem kalkulál a szakértő a jövő évre.
Az épített lakások és a kiadott építési engedélyek tekintetében is az EU utolsói között kullogunk, a kínálat nem tud lépést tartani a kereslettel.
Emiatt az ingatlanárak tovább emelkedhetnek, noha már most is 20-25 százalékos túlértékeltség tapasztalható
Németh értékelése szerint a piacon. Önmagában a túlértékeltség nem jelenti azt, hogy a közeljövőben összeomlás jönne, de ha alábbhagynak a keresletélénkítő lépések, akkor jöhet egy konszolidáció.
Infláció: átmeneti lassulás után 2026 végére újra 4,5 százaléknál járhatunk
Az infláció alakulásáról elmondta, hogy az élelmiszerárak növekedése lassul, a tartós fogyasztási cikkek árai alig emelkednek, miközben a szolgáltatásoknál is lassulás tapasztalható.
Várakozásaik szerint az év végére 3,5 százalék körüli szintre lassulhat, a jövő év elején pedig a 3 százalékos jegybanki cél alá csökkenhet a drágulás üteme,
noha a statisztika az árrésstopok miatt lefelé torzít. Az árkorlátozó intézkedések valószínűleg a választásokig velünk maradnak, a kivezetésükkor várható egy ugrás az inflációban. Ennek és a lakosság jövedelmét növelő egyéb lépéseknek (mint például a két- és háromgyerekes anyák szja-mentessége) lehet egy olyan hatása, hogy az átmeneti enyhülés után jövő év végére újra 4,5 százalékra gyorsul az áremelkedés üteme.
Így noha egy februári vagy márciusi kamatcsökkentésnek adott nagyjából 30 százalék esélyt az elemző, az még nem jelentené egy hosszabb lazítási ciklus kezdetét. Az év eleji vágást a jó ideje növekvő kamatkülönbözetünk és a 3 százalék alatti infláció indokolhatná, azonban az előbbiekben leírt okok miatt nem biztos, hogy a jegybank tényleg a ráta csökkentése mellett dönt.
Jövő év végére összességében 6 százalékra mehet le az alapkamat a jelenlegi 6,5 százalékos szintről.
Ehhez azonban az is szükséges, hogy a forint árfolyamának stabilitása fennmaradjon. A hazai fizetőeszköz idén a legjobban teljesítő devizák közt volt, és Németh úgy látja, van benne még további erő. Év végére lehet, hogy 385 forintot fogunk fizetni egy euróért.
Költségvetés: romló kilátások
A költségvetés helyzetére áttérve a K&H elemzője kifejtette, hogy az tavaly még relatíve jó állapotban volt, az elsődleges egyenleg 0 körül alakult. (Ez azt mutatja, hogy az állam bevételei és kiadásai egyensúlyban voltak a kamatfizetések előtt.)
Az idei évben az egyenleg már inkább 1-1,5 százalékos mínuszt mutathat, jövőre kiigazítások nélkül a 2-2,5 százalékot is elérheti az utóbbi időszakban bejelentett jóléti intézkedéseknek köszönhetően.
Ha ehhez a kamatkiadásokat is hozzáadjuk, rögtön a GDP 6 százaléka feletti deficitnél járunk. Ez a forgatókönyv a forint gyengüléséhez vezethetne és a hitelminősítők sem néznének jó szemmel egy ekkora hiányt.
