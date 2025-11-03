Kimondták: óriási fordulatot vett a globális migráció

Az OECD friss elemzése szerint a gazdaságilag fejlett országokba irányuló munkaerő-migráció 2024-ben több mint ötödével mérséklődött. A pandémia óta folyamatosan bővülő, tartós letelepedéshez kötődő munkacélú migráció tavaly 21 százalékkal, 934 ezer főre esett. Mindez még Donald Trump Fehér Házba való visszatérése előtt történt, így az elnök bevándorlást korlátozó rendelkezéseinek hatása csak a következő elemzésben jelenik majd meg.
A visszaesés részben a szigorúbb kormányzati lépések következménye,
különösen az Egyesült Királyságban, ahol 2023-hoz képest több mint 40 százalékkal csökkent a nettó bevándorlás. Ugyanakkor politikai irányváltás nélkül is sok uniós tagállamban mérséklődött a munkaerő-migráció. Németországban és Hollandiában a szint a 2019-es alá süllyedt, noha e két ország korábban történelmi léptékű beáramlást tapasztalt.
Jean-Christophe Dumont, az OECD nemzetközi migrációs részlegének vezetője szerint
ez egyrészt a kedvezőtlenebb gazdasági környezetet tükrözi, másrészt azt, hogy a nagyszámú ukrán menekült több, krónikus munkaerőhiánnyal küzdő ágazatban csökkentette a nyomást.
Az OECD arról is beszámolt, hogy 2023 és 2024 között 13 százalékkal visszaesett az új nemzetközi hallgatók száma. Ezt megelőzően a négy fő angol nyelvű célországban – az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Ausztráliában – szigorították a vízumszabályokat, a vízumcsalások és a hallgatók lakáspiaci hatásai miatti aggodalmakra hivatkozva.
A családegyesítés és a humanitárius okok miatti bevándorlás 2024-ben tovább emelkedett.
Utóbbit az Egyesült Államokban Joe Biden kormányzásának utolsó hónapjaiban megugró menedékkérelmek, valamint az Egyesült Királyságba kis csónakokkal érkezők számának meredek növekedése hajtotta.
Összességében a fejlett gazdaságokba irányuló tartós migráció mindössze 4 százalékkal maradt el a 2023-as csúcstól.
A tavaly regisztrált 6,2 millió új bevándorló 15 százalékkal haladta meg a 2019-es, járvány előtti szintet.
Az ideiglenes, letelepedési joggal nem járó munkavállalási célú migráció eközben 2,3 millión stabilizálódott. Ez 26 százalékkal magasabb a 2019-es, és 51 százalékkal a 2015-ös értéknél.
Dumont szerint a Trump-kormányzat szigorítása ellenére 2025-ben az OECD-országokba irányuló összbevándorlás várhatóan csak mérsékelten csökken, és továbbra is történelmileg magas szinten marad.
A kedvezőtlenebb gazdasági háttér dacára a bevándorlók a munkaerőpiacokon továbbra is viszonylag jól teljesítenek.
Az Egyesült Királyságban különösen erős a foglalkoztatottságuk: 76 százalékos arányuk meghaladja a brit születésűekét. Ennek egyik oka, hogy a vízumútvonalak a diplomás állásokra fókuszálnak, miközben az alacsonyabb képzettségű migránsok olyan munkaköröket töltenek be, amelyeket a brit állampolgárok kevésbé szívesen vállalnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
