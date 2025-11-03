Nagyon jó híreket közölt a Ryanair

A Ryanair arra számít, hogy
az egész évre kitűzött utasszám-növekedési célját meghaladja,
mivel a légitársaság a vártnál korábban vesz át repülőgépeket a Boeingtől, és az utazási kereslet továbbra is erős. Az ír fapados légitársaság a 2026-os pénzügyi évre már több mint 3 százalékos bővülést vár, 207 millió utassal, szemben a korábbi 206 milliós előrejelzéssel. A második negyedéves adózott eredmény 1,72 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbi 1,43 milliárdról.
Az emelt utasszámcél egyben azt is jelzi, hogy javul a Boeing teljesítménye: a gyártó korábban rendszeresen késett a gépek leszállításával, ami visszafogta Ryanair – Európa legnagyobb Boeing-ügyfele – növekedési terveit. A Ryanair az elmúlt évben többször is kénytelen volt emiatt mérsékelni forgalmi céljait, és a vállalat vezetése többször nyilvánosan bírálta a gyártót. „Most szépen halad minden, jó minőségben jönnek a gépek” – mondta Neil Sorahan pénzügyi igazgató.
Az utóbbi hónapokban a Ryanair vezetése már arról számolt be, hogy a Boeing kézbesítései ütemesebbé váltak. A társaság közölte: a még hátralévő hat darab 737 Max 8-as gépet a jövő nyár előtt megkapja,
ami lehetővé teszi, hogy jövőre már 215 millió utast szállítson.
A Max 10-es típus tanúsítása 2026 közepére várható, az első 15 példány pedig 2027 tavaszán érkezhet.
Michael O’Leary vezérigazgató a Bloomberg TV-nek azt mondta, hogy ha a brit Munkáspárt a közelgő költségvetésben megemeli az iparági adóterheket, a Ryanair akár a kapacitás 10%-át átcsoportosítja Nagy-Britanniából például Svédországba vagy Olaszországba.
Több gép, több járat és több munkahely fog elmozdulni az Egyesült Királyságból
– fogalmazott, megismételve, hogy régóta bírálja a légiközlekedés megadóztatását.
A Ryanair egyelőre nem adott részletes nyereség-előrejelzést a teljes pénzügyi évre, de arra számít, hogy a tavalyi 7%-os viteldíj-csökkenést teljes egészében ledolgozza, és „ésszerű” profitnövekedést ér el. Ugyanakkor a harmadik negyedévre előre lefoglalt jegyek kissé jobban állnak, de a viteldíjak további növelése nehezebb lesz, mivel a bázis tavaly magas volt. A vállalat emellett bejelentette, hogy
részvényenként 0,193 eurós időközi osztalékot fizet február végén.
Címlapkép forrása: Shutterstock
