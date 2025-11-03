  • Megjelenítés
Olyan döntést hozott Peking, ami nagy hatással lehet az év egyik legjobb befektetésére
Gazdaság

Olyan döntést hozott Peking, ami nagy hatással lehet az év egyik legjobb befektetésére

Portfolio
Kína november 1-jétől megszünteti az aranykiskereskedelem teljes áfamentességét, és 6%-os tarifát vezet be - írja a Reuters.

A pekingi döntést szombaton tették közzé, ezzel véget vetve az egyes arany-kiskereskedőkre vonatkozó teljes adómentességnek.

A lépés fékezheti a nemesfém iránti vásárlási rohamot a világ legnagyobb fogyasztói piacán.

A Pénzügyminisztérium közlése szerint egész pontosan az történik, hogy a fogyasztóknak értékesített, és eredetileg a Sanghaji Aranytőzsdéről vagy a Sanghaji Árutőzsdéről beszerzett aranyra vonatkozó 13%-os áfa alóli teljes mentesség megszűnik; a kedvezmény mértéke november 1-jétől 6% lesz. A mérsékeltebb kedvezmény 2027. december 31-ig marad érvényben.

Joni Teves, az UBS szingapúri stratégája hétfői elemzésében azt írta, hogy

az arany drágulására számítanak, mivel a plusz adóteher megjelenik a fogyasztói árakban.

A tőzsdei, standard aranytermékek kereskedelmére vonatkozó áfamentesség a jelenlegi szabályok szerint változatlanul megmarad.

Az új adózási rend egy világszintű aranyvásárlási hullám közepette lép életbe, különösen Kínában, ahol a fogyasztók sorokban állnak az ékszerüzleteknél. A kereslet az arany árfolyamát október 20-án unciánként 4 381 dolláros rekordra repítette.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
lukoil olaj benzin getty stock
Gazdaság
Már az amerikai szankció előtt bajba került az orosz óriáscég
Pénzcentrum
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility