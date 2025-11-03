Olyan döntést hozott Peking, ami nagy hatással lehet az év egyik legjobb befektetésére

Kína november 1-jétől megszünteti az aranykiskereskedelem teljes áfamentességét, és 6%-os tarifát vezet be - írja a Reuters.

A pekingi döntést szombaton tették közzé, ezzel véget vetve az egyes arany-kiskereskedőkre vonatkozó teljes adómentességnek.

A lépés fékezheti a nemesfém iránti vásárlási rohamot a világ legnagyobb fogyasztói piacán.

A Pénzügyminisztérium közlése szerint egész pontosan az történik, hogy a fogyasztóknak értékesített, és eredetileg a Sanghaji Aranytőzsdéről vagy a Sanghaji Árutőzsdéről beszerzett aranyra vonatkozó 13%-os áfa alóli teljes mentesség megszűnik; a kedvezmény mértéke november 1-jétől 6% lesz. A mérsékeltebb kedvezmény 2027. december 31-ig marad érvényben.

Joni Teves, az UBS szingapúri stratégája hétfői elemzésében azt írta, hogy

az arany drágulására számítanak, mivel a plusz adóteher megjelenik a fogyasztói árakban.

A tőzsdei, standard aranytermékek kereskedelmére vonatkozó áfamentesség a jelenlegi szabályok szerint változatlanul megmarad.

Az új adózási rend egy világszintű aranyvásárlási hullám közepette lép életbe, különösen Kínában, ahol a fogyasztók sorokban állnak az ékszerüzleteknél. A kereslet az arany árfolyamát október 20-án unciánként 4 381 dolláros rekordra repítette.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio