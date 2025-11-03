Oroszország lefékezte a nagyhatalmakat, rátenyereltek a stop gombra

Az OPEC+ 2026 első negyedévében változatlanul hagyja a kitermelési célokat; a döntést orosz kezdeményezés és a szezonálisan gyengébb kereslettel, valamint a túlkínálati kockázatokkal kapcsolatos aggodalmak is alátámasztották.

Az OPEC+ vasárnap úgy határozott, hogy 2026 januárja és márciusa között nem módosítja a kitermelési célokat.

A lépést Oroszország szorgalmazta, mivel a nyugati szankciók mellett nehezen tudná növelni az exportját.

Két forrás szerint a döntés Szaúd-Arábiának is megfelelt, mert az év első negyedében jellemzően gyengébb a kereslet. Emellett erősödnek a piaci aggodalmak a 2026-ra kialakuló túlkínálattal kapcsolatban. Az OPEC+ április óta havi lépésekben mintegy 2,9 millió hordó/nap, vagyis a globális kínálat körülbelül 2,7%-ának megfelelő mennyiséggel emelte a célzott termelést a piaci részesedés visszaszerzéséért. Októbertől azonban lassított az ütemen a közelgő túlkínálatot jelző előrejelzések miatt.

Az Oroszországgal szembeni új amerikai, uniós és brit szankciók bonyolítják a csoport termelési politikáját. A szigorúbb intézkedések csökkentik Moszkva mozgásterét a kínálat növelésére és a szaúdi vezetéssel irányított részesedésnövelésből való profitálásra.

A vasárnapi ülésen az OPEC+ 2026 januárjától márciusig felfüggesztette a kitermelés növelését. Egy OPEC+-delegált és egy, a tárgyalásokat ismerő forrás a Reutersnek azt mondta, hogy a szünet fő szószólója Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes volt. Egy másik delegált szerint a lépés időt ad a szankciók orosz termelésre gyakorolt hatásának felmérésére. Két, az egyeztetéseket ismerő forrás hozzáfűzte: Szaúd-Arábia azért is támogatta a döntést, mert az első negyedévben rendszerint lassul a kereslet.

Az ellátási többlettől való félelmek szintén szerepet játszottak. Előrejelzők széles köre jövőre túlkínálatot vár, és más OPEC+-források szerint ez is befolyásolta a szünetről szóló döntést. A csoport a tanácskozás utáni közleményében az idényhatásokat emelte ki, jelezve, hogy az év első negyedében a szezonális keresletcsökkenés miatt jellemzően nőnek a készletek.

Az állandósuló túlkínálattal kapcsolatos aggodalmaink valósak, és egyre inkább láthatók exportpiacainkon"

– mondta egy másik OPEC+-delegált, hozzátéve, hogy a jövő év első felének kilátásai gyengék. Miközben az OPEC saját előrejelzése nagyjából egyensúlyt jelez a kereslet és a kínálat között, a Nemzetközi Energiaügynökség 4 millió hordó/napos többletet vár, ami a világkereslet csaknem 4%-a.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images