Rekordot döntött az Egyesült Államok: olyan történt, mint még ezelőtt soha
Portfolio
Az Egyesült Államok először lépte át a havi 10 millió metrikus tonnás LNG-exportot az LSEG előzetes adatai szerint.

Októberben az USA rekord 10,1 millió metrikus tonna (mmt) cseppfolyósított földgázt szállított ki, a szeptemberi, felülvizsgált 9,1 mmt után – közölte az LSEG. Az ország, amely már most is a világ legnagyobb LNG-exportőre, 2025-ben eddig négy hónapban döntött rekordot. A bővülést főként a Venture Global Plaquemines üzemének indulása és a Cheniere Corpus Christi Stage 3 projektjének felfutása hajtotta.

A louisianai Plaquemines létesítmény októberben 2,2 mmt-ot adott el, felülmúlva a szeptemberi 1,6 mmt-os csúcsát. A Cheniere Corpus Christi exportterminál 1,6 mmt-ot szállított, ami szintén rekord. Mivel a Sabine Pass októberben 2,6 mmt-ot exportált, a Cheniere összesen 4,2 mmt-ot értékesített, azaz az Egyesült Államok teljes LNG-kivitelének 42%-át.

Jack Fusco vezérigazgató egy gyorsjelentéshez kapcsolódó konferenciahíváson közölte: a Corpus Christi Stage 3 befejezése után a Cheniere 2026-tól éves szinten több mint 50 millió metrikus tonna exportjára lesz képes.

Az LSEG szerint októberben a Venture Global és a Cheniere együtt az ország teljes kivitelének 72%-át adták.

Európa maradt a legfontosabb célpiac: októberben 6,9 mmt, vagyis az amerikai export közel 69%-a érkezett a kontinensre a szeptemberi 6,22 mmt után, miközben a tél előtt tovább töltötték a tárolókat – mutatják az LSEG hajókövetési adatai. Ázsiába 1,96 mmt ment, szemben a szeptemberi 1,63 mmt-tal. Latin-Amerikába irányuló export 0,57 mmt-ra mérséklődött az egy hónappal korábbi 0,63 mmt-ról, ahogy Dél-Amerika a melegebb nyári hónapok felé tart. Egyiptom öt szállítmányt vett, összesen 0,43 mmt-ot, kevesebbet a szeptemberi 0,5 mmt-nál. Szenegálba két rakomány érkezett, összesen 0,1 mmt, és további két szállítmány – újabb 0,1 mmt – még vevőre várt.

Októberben a földgáz ára a holland TTF-en 10,88 dollár volt millió brit termikus egységenként (MMBtu), a szeptemberi 11,13 dollár után. Ázsiában, a Japán–Korea Marker (JKM) benchmarkon az októberi átlagár 11,11 dollár volt, szemben a szeptemberi 11,32 dollárral. A TTF és a JKM ára annyira közel volt egymáshoz, hogy ez alig ösztönözte az amerikai LNG-exportőröket az európai szállítmányok átirányítására a távolabbi ázsiai piacra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

