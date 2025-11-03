Romlottak a feldolgozóipari kilátások az USA-ban

Elmaradt a várakozásoktól az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe, amely a szeptemberi 49,1 pontról 48,7 pontra csökkent. A komponenseket tekintve az látszik, hogy az árnyomás némileg csökkent, a foglalkoztatási kilátások pedig javultak, de az összkép alapján továbbra is erős maradt a stagflációs kockázat.

Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe a szeptemberi 49,1 pontról 48,7 pontra csökkent (várakozás: 49,5 pont). Ezen belül az árkomponens 61,7 pontról 58 pontra csökkent, a foglalkoztatottsági komponens 45,3 pontról 46 pontra nőtt, míg az új megrendelések 48,9 pontról 49,4 pontra nőttek.

Összességében az adat nem tekinthető kedvezőnek.

A bmi kompozit index 50 alatti és csökken (azaz egyértelműen romló kilátásokat jelez), az árnyomás még mindig magas, a foglalkoztatottsági trendek pedig továbbra sem jók. Bár az új megrendelések, azaz a jövőbeli növekedési kilátások enyhén javultak, ez önmagában még nem jelez trendfordulót a kilátásokban.

Az adatok tehát egy tipikus stagflációs képet mutatnak a feldolgozóiparban.

