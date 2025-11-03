Szakadék szélén egyensúlyozik az európai gazdaság

A svájci statisztikai hivatal tájékoztatása alapján októberben havi alapon 0,3 százalékkal mérséklődtek a fogyasztói árak. Éves alapon az infláció 0,1 százalék volt. Az ingadozó árú tételeket (például az energiát) kiszűrő maginfláció szintén váratlanul lassult, 0,7 százalékról 0,5 százalékra.
A Bloomberg felmérésében a medián prognózis szerint az inflációnak a szeptemberi 0,2 százalékról 0,3 százalékra kellett volna gyorsulnia, miközben egyetlen válaszadó sem számított a 0,1 százalékos értékre.
A vártnál alacsonyabb áremelkedés (havi alapon 0,2 százalékos csökkenésről szóltak az előrejelzések) a szakértők szerint nyomást helyez a jegybankra, hogy ellensúlyozza a frank erősödését és élénkítse az árnövekedést.
Az adat felerősíti a találgatásokat, hogy a Svájci Nemzeti Bank már akár decemberben is kamatot vághat, visszatérve a negatív tartományba.
A frank menedékdeviza-szerepe különösen sürgető problémát jelent a jegybank számára,
a svájci fizetőeszköz ugyanis az euróval és a dollárral szemben is évtizedes csúcs közelébe erősödött, ami az importköltségek mérséklésén keresztül fékezi az inflációt.
Az adatok csalódást okozhatnak Martin Schlegel SNB-elnöknek és kollégáinak, akik arra számítanak, hogy az infláció az év végére és 2026-ba átnyúlva élénkül. Szeptemberi ülésükön azzal érveltek, hogy a júniusban nullára csökkentett kamatok idővel felpörgetik az árnövekedést.
A svájci infláció ismét negatív meglepetést okozott, erősítve a Svájci Nemzeti Bank decemberi kamatvágása mellett szóló érveket. Az októberi fogyasztóiár-indexet főként az importált termékeknél jelentkező, újra erősödő erők húzták le, noha az energiaárak már mélypont közelében vannak. Ez megerősíti a véleményünket, hogy ha a frank erős marad, az SNB decemberben 25 bázisponttal, -0,25 százalékra csökkentheti az irányadó rátát
— mondta Jean Dalbard, a Bloomberg Economics közgazdásza.
Az SNB mozgástere korlátozott és kockázatos: vagy devizapiaci intervenciókkal él, amelyek felduzzaszthatják a mérleget és bosszanthatják az Egyesült Államokat, vagy nagyobb lépést választ, és ismét a negatív tartományba vágja a kamatot, ami árthat a pénzügyi rendszernek.
A kockázatok miatt Schlegel következetesen hangsúlyozza, hogy a negatív kamatok újbóli bevezetéséhez magasabb feltételrendszernek kell teljesülnie, mint egy szokásos csökkentéshez — emiatt több közgazdász kétli, hogy ez a lépés azonnal napirenden lenne. "Feltételezzük, hogy az SNB világos jeleket akar látni az árak további csökkenéséről, mielőtt ilyen lépésre szánná el magát. Bár az árdinamika meglepő, az októberi inflációs számok nem utalnak azonnali beavatkozási kényszerre." — mondta Thomas Gitzel, a vaduzi VP Bank vezető közgazdásza.
Mások szerint a frank jelenlegi szintje inkább átmeneti, mintsem tartósan problémás a jegybank számára.
Az alapmutatók nem indokolják, hogy a frank tartósan kivételesen erős maradjon, így önmagában ez nem támaszt alá kamatcsökkentést. Ha az SNB gondnak tartja a frank erejét, valószínűbb, hogy intervencióhoz folyamodik
— véli Alessandro Bee, az UBS zürichi közgazdásza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
