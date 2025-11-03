Új energiapolitikai tengelyt nyithat Budapest és Washington között a pénteki nap

A magyar híroldal kormányzati forrásokra hivatkozva azt írta, hogy
az atomenergia lehet az a terület, ahol a két ország érdekei leginkább találkoznak.
Az amerikai Westinghouse már több közép-európai országban - köztük Csehországban és Bulgáriában - is leszerződött orosz technológiájú erőművek fűtőanyag-ellátására, és hasonló együttműködés előkészítése Magyarországon is zajlik. Magyarország nyitott az amerikai SMR-technológiák bevezetésére is.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium nyáron jelentette be, hogy megkezdődik a GE Vernova moduláris reaktortechnológia hazai vizsgálata. A projekt technológiai, pénzügyi és jogi előkészítése már folyamatban van, és akár stratégiai szintű együttműködéssé nőheti ki magát.
Az amerikaiak számára ez új piacot, a magyar félnek pedig alternatívát jelentene az orosz függőség csökkentésére.
Az SMR-ek területén az amerikai fejlesztések jelenleg előrébb járnak, mint az orosz vagy ázsiai versenytársaké. Az is kiderül a cikkből, hogy ezért az első kereskedelmi üzemű moduláris reaktor várhatóan amerikai technológiával indul el, ami erősítheti Washington pozícióját a globális nukleáris piacon. Ezzel párhuzamosan Magyarország is lépéseket tesz az amerikai fűtőanyag-beszerzések előkészítésére - erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már korábban bejelentést tett.
Emellett szó lesz Magyarország gázellátásáról is, aminek egyik alapját a Gazprommal kötött hosszú távú szerződés biztosítja majd továbbra is a kormányzati elképzelések szerint, hiszen ahogy azt többször is kifejtették: ez nem politikai, hanem gazdasági döntés. Ugyanakkor a cikkben kiemelik, hogy az elmúlt években több irányban is megindult a forrás- és útvonal-diverzifikáció (megemlítve a horvát Krk terminálban lekötött LNG kapacitásokat).
Az MVM CEEnergy 2021 óta éves szinten 1 milliárd köbmétert foglalt le a horvátországi a horvát terminálban, és szerződéseket kötött több LNG-beszállítóval. 2023-tól az azeri és török források is megjelentek, idén pedig a Shell-lel és az Engie-vel írtak alá hosszú távú, 10 éves megállapodásokat részben amerikai LNG-beszállításra.
A magyar stratégia tehát kettős: megőrizni az orosz szerződéseket, de párhuzamosan bővíteni az alternatív importlehetőségeket.
Ez a pragmatikus politika a washingtoni tárgyalások egyik fő üzenete is lehet. Magyarország nem akar szakítani Moszkvával, de készen áll az együttműködésre az amerikai energetikai szereplőkkel.
Az Egyesült Államok az elmúlt évtizedben a globális LNG-kereskedelem egyik legnagyobb exportőrévé vált. 2022 óta az EU LNG-importjának közel fele amerikai eredetű, és a következő öt évben a tengerentúli exportkapacitások megduplázódhatnak. A kihívás azonban az európai oldalon van: a visszagázosító kapacitások földrajzi megoszlása egyenetlen, és a közép-kelet-európai régió mindössze 10 százalékát birtokolja az uniós összkapacitásnak - derül ki a cikkből.
Ez azért fontos, mert a magyar piac tengerhez való hozzáférésének hiánya és a regionális vezetékrendszer korlátai miatt az amerikai LNG jelenléte csak drágábban és korlátozottan valósítható meg. Ugyanakkor a politikai gesztusértéke jelentős: ha Orbán Viktor konkrét érdeklődést mutat az amerikai LNG-beszállítás iránt, az javíthatja a magyar-amerikai viszonyt anélkül, hogy rövid távon komoly fizikai átrendeződést eredményezne a hazai energiapiacon.
Más a helyzet a kőolajpiacon. Itt az amerikai fél nem piacszerzésben, hanem szankciós politikában érdekelt. A hivatkozott kormányzati források úgy látják, hogy a Lukoil és más orosz olajipari cégek elleni
új amerikai intézkedések célja nem az európai piac elfoglalása, hanem az orosz gazdaság nyomás alatt tartása.
Magyarország közvetlenül kevésbé kitett ezeknek, mivel hazai infrastruktúrát nem üzemeltet szankcionált szereplő.
Orbán washingtoni üzenete tehát az lehet, hogy Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és gázról, de hajlandó elmélyíteni az amerikai nukleáris és energetikai partnerséget. Ha ezt az amerikai fél elfogadja, az formálisan is új energiapolitikai tengelyt nyithat Budapest és Washington között.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kína váratlan engedménye után ugranak az európai autógyártók részvényei
Előrelépés történt Nexperia-ügyben.
A legpusztítóbb polgárháború sújtotta országban most újraéledhet a turizmus
Szíria iránt érdeklődnek a világ legnagyobb hotelláncai.
Fontos bejelentést tett az MVM, jelentősen átalakul a vállalatcsoport
Elindult az MVM ONEnergy.
A szemünk előtt zajlik a hatalmas fordulat - Eddig tartott a forint nagy menetelése?
Mindennek a dollár az oka.
Hirtelen hatalmas változás állt be a NATO egyik legerősebb országában - Feje tetejére állt a közvélemény
Fél év alatt gondolták meg magukat.
A kulcsszó: személyre szabottság − A tehetségmegtartás nem lehetetlen küldetés
Egyre több rugalmasságot igényel a fluktuáció csökkentése.
K&H: Jövőre nagyon elszáll a költségvetési hiány, 20-25 százalékos a lakások túlározottsága
Ha alábbhagynak a keresletélénkítő lépések, jöhet egy konszolidáció.
Olyan spirálba kerülhet Ukrajna, amelyben az IMF is befejezheti az ország támogatását
A zárolt orosz pénzek sorsán múlhat a pénzintézet döntése.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A régi beidegződések elengedésével jelentősen lehet spórolni az áramon.
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.