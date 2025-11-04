  • Megjelenítés
A dunaújvárosiak ötöde elköltözne a Dunaferr bedőlése miatt
A dunaújvárosiak ötöde elköltözne a Dunaferr bedőlése miatt

Portfolio
Dunaújváros iparváros, és az is szeretne maradni: ez derül ki a helyi lakosság körében végzett reprezentatív kutatásból, amelyet az Iránytű Intézet állított össze. A dunaújvárosiak döntő többsége úgy látja, hogy egy új ipari beruházás segítene a helyi kohászat összeomlása nyomán nehéz helyzetbe került településen.

A kutatásból az derül ki, hogy a dunaújvárosiak 93%-a a múltat illetően jelentős iparvárosként gondol a lakóhelyére, 86% pedig azt is fontosnak tartja, hogy a város a jövőben is meghatározó szerepű ipari központ legyen.

A felmérésre azt követően került sor, hogy a korábbi indiai tulajdonosnak nem sikerült újraindítania a dunaújvárosi kohászati üzemet, így a 40 ezres lakosságú Duna menti település (Fejér vármegye második legnagyobb városa) jelentős ipari foglalkoztató nélkül maradt.

A Dunaújvárosban élők bő négyötödének (82%) dolgozott hozzátartozója vagy közeli ismerőse a vasműben.

Beszédes adat, hogy emiatt minden ötödik dunaújvárosi (21%) konkrétan az elköltözést fontolgatja az elemzés szerint és sokan közülük azt is megnevezték, hogy a megfelelő munkalehetőségek hiánya miatt keresnének új lakóhelyet.

Hogy mi lenne a megoldás, arról már erősebben megoszlanak a vélemények, de a relatív többség, vagyis a válaszadók legnagyobb csoportja (41%) új ipari beruházásban látja a kibontakozás esélyét, 30% szerint pedig a kohóipar újraélesztése lehet a kivezető út.

A Dunaújvárosban uralkodó hangulatot jól jellemzi, hogy a válaszadók 87%-a szerint pozitív hatása lenne, ha a város újra ipari centrummá válna, 76% pedig kifejezetten örülne új ipari létesítmények betelepülésének.

Ahogyan az egyik megkérdezett fogalmazott:

A Vasműt is szidtuk, hogy füstöl. Most örülnénk a füstnek.

Dunaferr: gyakorlatilag jön az államosítás a felszámolásnál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

