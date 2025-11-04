  • Megjelenítés
Aranybányászokra csapott le az Interpol
Aranybányászokra csapott le az Interpol

MTI
A brazil szövetségi rendőrség az Interpol nemzetközi rendőri szervezet támogatásával nagyszabású razziát hajtott végre az Amazonas-medencei illegális aranybányászat ellen, és több száz, bűnözői csoportok által használt kotrógépet semmisített meg - közölték a hatóságok hétfőn.

Az Amazonas egyik legnagyobb mellékfolyója, a Madeira folyó mentén a rendőrség 277 kotrógépet semmisített meg, amelyek összértéke körülbelül 7 millió dollárra becsülhető - közölte az Interpol egy nyilatkozatban. Több mint száz rendőr vett részt az együttes műveletben, amelyet az Interpol, valamint Bolívia, Kolumbia, Guyana, Peru és Suriname biztonsági erői támogattak.

A bűnözői hálózatok teljes gazdasági veszteségét mintegy 193 millió dollárra becsülik, beleértve az elmaradt nyereséget és az okozott környezeti károkat.

Ez volt az első összehangolt akció a brazíliai székhelyű új Amazonas Nemzetközi Rendőrségi Együttműködési Központ (CCPI Amazônia) keretében. A központot az amazóniai országok közötti, határokon átnyúló nyomozások és információcsere javítása érdekében hozták létre a környezetvédelmi bűncselekmények elleni küzdelem érdekében.

Ez a művelet új fejezetet nyitott az Amazonas védelmére irányuló közös erőfeszítéseinkben -

mondta Valdecy Urquiza, az Interpol főtitkára. Az illegális aranybányászat az Amazonas egyik legnagyobb környezeti fenyegetése, amely erdőirtást, folyószennyezést és higanymérgezést okoz a helyi közösségek körében. Környezetvédelmi szervezetek becslései szerint egyedül Brazíliában több ezer illegális bányát működtetnek.

