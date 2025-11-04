Áttörést értek el magyarok a rákkutatásban

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak közös fejlesztése forradalmasíthatja az antitumor terápiákat. A kutatás eredményeit a Molecular Cancer nemzetközi folyóiratban publikálták.

A szakemberek sikeresen módosítottak egy rendkívül toxikus, rákellenes vegyületet, a pyrrolino-daunorubicint, amelyet liposzómás nanohordozóba csomagoltak. Az így létrehozott LiPyDau (liposzómás pyrrolino-daunorubicin) hatékonysága a várakozásokat is felülmúlta.

Az állatkísérletek során hat különböző daganatmodellben - beleértve a melanomát és a tüdődaganatot - sikeresen gátolták a tumor növekedését. Különösen figyelemreméltó, hogy egy örökletes emlőkarcinóma modellben teljes gyógyulást értek el. A LiPyDau olyan tumorok esetében is hatásosnak bizonyult, amelyeknél a jelenlegi klinikai hatóanyagok már nem mutatnak érdemi eredményt.

Dr. Hegedüs Kristóf, aki Dr. Mező Gábor vezetésével a vegyület szintézisén dolgozott, elmondta:

Ez nyitotta meg az utat az állatkísérletek felé.

A pyrrolino-daunorubicin ezerszer hatékonyabb a rákos sejtekkel szemben, mint a hagyományos szerek, azonban rendkívül toxikus. A liposzómás csomagolás megoldotta ezt a problémát.

Forrás: HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK)

"Ekkor jött a liposzómás csomagolás ötlete, amely védi az egészséges sejteket a hatóanyagtól, miközben lehetővé teszi a célzott feldúsulást a daganatban. Így született meg a LiPyDau" – nyilatkozta Dr. Tóth Szilárd, aki a vegyület sejtvonalakon történő tesztelését irányította.

Dr. Füredi András, a tanulmány egyik elsőszerzője szerint:

Tizenöt éve foglalkozunk daganatterápiák fejlesztésével, de ilyen jelentős hatást még sosem tapasztaltunk. A LiPyDau egyetlen dózisa meggyógyította a kísérleti állatokat.

A kutatók a Kineto Lab Kft.-vel, Magyarország egyik vezető onkológiai fejlesztő cégével együttműködve már a klinikai kipróbálás előkészítésén dolgoznak. Kigyós Attila, a cég alapító vezetője így nyilatkozott: "a LiPyDau messze a leghatékonyabb tumorellenes vegyület, amit a cég története során teszteltünk. Muszáj mindent megtennünk, hogy olyan szintre fejlesszük, ahol már lehetséges a klinikai kipróbálás, vagy ahol felkelti egy nagy gyógyszercég érdeklődését annyira, hogy megvásárolja és onkológiai termékké fejlessze."

A fejlesztő cég vezetője szerint a LiPyDau komoly eséllyel válhat az egyik magyar fejlesztésű rákgyógyszerré, bár a klinikai alkalmazás előtt még további vizsgálatokra van szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio