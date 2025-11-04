Bréking! Orbán Viktor bejelentette, hogy januártól jön a 14. havi nyugdíj

Jön a 14. havi nyugdíj
Orbán Viktor miniszterelnök minden eddiginél határozottabban beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. "Több lépésben ugyan, de bevezetjük" – mondta a kormányfő.
A kabinet tagjai az elmúlt hetekben többször is beszéltek a 14. havi nyugdíj bevezetésének a lehetőségéről, eddig azonban egyikük sem közölte ilyen egyértelműen és jelölt meg olyan határozott időpontot, mint most Orbán Viktor.
Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten jelezte, hogy a kormány mindenképpen szeretné bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Vizsgálják, hogy ez a kiadás miként fér bele a költségvetés kereteibe.
Lépcsőzetes bevezetés várható
Nagyon úgy tűnik, hogy a kabinet úgy látja, hogy 2026-ban még nem fér bele a teljes 14. havi nyugdíj a büdzsébe. Erre utal, hogy Orbán Viktor "több lépésben" való bevezetésről beszélt.
Ez összecseng azzal, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is mondott a múlt héten. A miniszter szerint két, három, négy év alatt, a gazdaság teljesítményétől függően fokozatosan, akár heti bontásban vezetné be a kormány a 14. havi nyugdíjat.
Mindezek alapján könnyen elképzelhető, hogy a jövő évben az egyhavi illetmény egy vagy kétheti részét folyósítják.
Számításaink szerint a 14. havi nyugdíj csaknem 600 milliárd forintba is kerülhetne a költségvetésnek. Miután azonban a fentiek alapján várhatóan 2026-ban a havi illetmény csak egy részét kapnák meg a nyugdíjasok, így ennek az összegnek a töredékéről lehet szó. Ha jövőre például egyheti juttatást kapnak a nyugdíjasok, akkor az 150 milliárd forintot jelent a büdzsének.
A bevezetés módja, lépcsőzetessége a jövő évi költségvetés alakulása szempontjából sem mindegy. A nyáron már kőbe vésett 2026-os költségvetés kiadási oldala nem tartalmazta a 14. havi nyugdíjat, miközben a legújabb várakozások szerint ezen kiköltekezés nélkül is elvéti a kormány az eredeti 3,7%-os GDP-arányos hiánycélját, a mostani elemzői várakozások már inkább 5,5-6%-ról szólnak. Ehhez a magasabb deficithez adódna hozzá a 14. havi nyugdíj extra kiadása, attól függően, mekkora szelete épül be már jövőre.
Így látják a szakértők
Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru alapítója szerint a nyugdíjas elszegényedési probléma megoldását
- egyrészt a valorizáció módszerének átalakítása,
- másrészt a nyugdíjemelés inflációkövető elvének megváltoztatása jelentheti.
E tekintetben sem a minimálnyugdíj-emelés, sem a 14. havi nyugdíj nem jelent valódi megoldást – vélekedik Farkas András.
Gulyás Gergely szerint a 13. és 14. havi nyugdíj nem tudja mérsékelni a nyugdíjrendszer igazságtalanságait. Úgy látja, hogy van, aki biztosan méltánytalannak érezheti majd ezt a juttatást.
Farkas András mindazonáltal úgy látja, hogy miután a magyar nyugdíjrendszerben a nyugdíjakat minden évben csak az inflációval emelik, így valójában folyamatosan leszakadnak a fizetésektől, hiszen azok jellemzően nagyobb mértékben nőnek, mint az árak. Szerinte ezen kellene változtatni, hogy a nyugdíjak relatív értéke ne csökkenjen a bérekhez képest.
Címlapkép forrása: EU
