Csúcsra jár az ukrán áramimport, és ebben Magyarországé a főszerep

Az energiainfrastruktúrát célzó orosz támadások miatt Ukrajna jelentősen, az idei év legmagasabb értékéig növelte villamosenergia-behozatalát októberben. Ehhez nagyban hozzájárult Magyarország is, amely importjának kétharmadát biztosította keleti szomszédjának.

Ukrajna, amelynek energetikai infrastruktúráját Oroszország folyamatos drón- és rakétatámadásokkal támadja,

októberben 360 megawattórára növelte villamosenergia-importját, ami az idei év legmagasabb értéke

- közölte hétfőn késő este az ukrán ExPro tanácsadó cég.

Ezt megelőzően, az ukrán villamosenergia-import szeptemberben 140 MW, augusztusban pedig 264 MW volt óránként, amit Ukrajna elsősorban Magyarországról és Lengyelországból szerez be.

A megemelkedett ukrán igény miatt a magyarországi határon az import-export nettó mennyisége -172 791 MW volt októberben, ami azt jelenti, hogy a kivitel

óránként 239,5 MW volt ukrajna felé, ami így a teljes áramimportjuk 66%-át tette ki.

Ez a mennyiség nem számít kiugrónak a teljes magyar villamosenergia-rendszerterheléshez viszonyítva, amely átlagosan 4911 MW volt óránként adott hónapban.

A sárgával jelölt magyar-ukrán interkonnektor export irányba tolódott el októberben - Forrás: MAVIR

Címlapkép forrása: Shutterstock