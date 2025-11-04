  • Megjelenítés
Évtizedek óta nem látott lehetőség kapujában a dél-amerikai ország
Gazdaság

Évtizedek óta nem látott lehetőség kapujában a dél-amerikai ország

Portfolio
Az október 26-i félidős választás ugyan kiszélesítette Javier Milei argentin elnök politikai mozgásterét, de továbbra is nehéz helyzetben van a gazdaságpolitikai reform kellős közepén álló dél-amerikai ország. A döntő kérdés most az, hogy az elnök képes lesz-e tartós politikai és intézményi konszenzust építeni az infláció letörésére és a fiskális fegyelemre támaszkodó reformok mögé. Ha az amerikai pénzügyi támogatás és a kiszámítható szabályozási környezet fennmarad, Argentína a lítium–réz–olaj–gáz vagyonát fenntartható növekedéssé és devizabevétellé alakíthatja, erősítve helyét a globális ellátási láncokban.

A várakozásokra rácáfolva Javier Milei fölényes győzelmet aratott az argentin félidős választáson. Pártja, a La Libertad Avanza nagyjából 41 százalékot szerzett, a Képviselőház legnagyobb önálló blokkjává vált, a Szenátusban pedig megháromszorozta mandátumait. Az elnök immár rendelkezik azzal az egyharmados szenátusi súllyal, amellyel megvédheti vétóit és elháríthatja egy esetleges vádemelési kísérletet, szövetségeseivel együtt pedig a működőképes többség közelébe került. A befektetők is értékelték a politikai stabilitás helyreállását, a piacok ugyanis a választások másnapján nagyot emelkedtek.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási győzelmet aratott a láncfűrészes elnök a kritikus választáson

Az USA és a befektetők is ünneplik a láncfűrészes elnök győzelmét

A szavazás a peronista ellenzék meggyengülését is megmutatta. A különböző frakciók összeadva is jelentősen elmaradtak mindkét házban, így decemberre megszűnik több évtizedes felsőházi fölényük. Bár Milei korábban súlyos vereséget szenvedett Buenos Aires tartományában, most a peronisták szűken alulmaradtak. A végeredmény erősebb felhatalmazást ad az elnöknek, miközben kikényszeríti a peronizmus megújulását és a gazdasági racionalitás elfogadását.

A szakértők szerint a kormányzás következő szakaszában is az infláció letörése és a fiskális fegyelem megőrzése marad a fő cél. A 2026-os büdzsétervezetben úgy kell ésszerűen elosztani a forrásokat, hogy közben fennmaradjon a költségvetési többlet. Az elemzők szerint az egyszerűsítő adóreformok, a magánszektorbeli foglalkoztatást ösztönző munkaerőpiaci lépések és fenntartható nyugdíjreform csak az egyensúly biztosítása után jöhet.

A Bloomberg elemzői úgy vélik, hogy tartós eredményekhez intézményi megerősítés szükséges.

Még több Gazdaság

AI-paradoxon: 12 000 cég adatai alapján kiderült, miért nem működik a mesterséges intelligencia a valóságban

Áttörést értek el magyarok a rákkutatásban

Rövidített útvonalon jár az M2-es metró

Ez egy korszerű fiskális felelősségi törvénnyel, független költségvetési tanáccsal, valamint a jegybank teljesebb függetlenségének biztosításával érhető el. Az intézményi keretek megerősítése erősítheti a monetáris hitelességet, csökkentheti a kockázati felárakat és előkészítheti a peso későbbi, kezelhető lebegtetését.

A belpolitikai konszenzus mellett külső támasz is körvonalazódik. Az USA korábban elfogadott 20 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagja (mely devizaswap ügylet formájában valósult meg) erős jelzés az amerikai támogatásról. Az USA kormánya emellett azt is jelezte, hogy elismeri az argentin ásványkincsek stratégiai jelentőségét, ami stabilizálhatja a finanszírozási feltételeket és a gazdaságot, feltéve hogy a kormány fegyelmezett kommunikációval és kiszámítható végrehajtással párosítja. A geológiai adottságok kedvezőek, a lítium-, réz-, olaj- és gázlelőhelyek ugyanis jelentős potenciált hordoznak.

A Vaca Muerta palaolaj-termelés öt éven belül évi mintegy 30 milliárd dollár bevételt hozhat, amit a palagáz, a lítium és a lehetséges réztermelés tovább erősíthet. A tőkebefektetések már megindultak, mivel nemrég lezárult a BHP és a Lundin Mining 4,1 milliárd dolláros ügylete a Filo Corp.-ban, a Rio Tinto pedig 6,7 milliárd dollárért felvásárolta az Arcadiumot, amelynek több lítiumprojektjét is Argentínában valósítja meg.

A kitöréshez azonban két feltételnek teljesülnie kell: kiszámítható szabályokra és működőképes infrastruktúrára van szükség.

A kormány Nagyberuházások Ösztönzési Rendszere (RIGI) nevet viselő programja a több milliárd dolláros projektek adó- és jogbiztonságát hivatott rögzíteni, miközben elmélyíti az együttműködést a kulcsengedélyeket kezelő tartományi kormányzókkal. A befektetőknek, különösen az amerikai vállalatoknak érdemes tartományi jelenlétet kiépíteniük és partnerségeket kötniük, akár infrastrukturális beruházásokkal összekapcsolva a projekteket.

A szakértők szerint továbbra is az infrastruktúra marad a szűk keresztmetszet, mivel sok lelőhely távol esik a burkolt utaktól és az exportcsomópontoktól, ami megdrágítja és lassítja a megvalósítást. A Belgrano Cargas teherszállítási hálózat újraélesztése már közbeszerzési szakaszban jár, jelezve, hogy a kormány a bányászati tartományok kikötői kapcsolatait helyezi előtérbe.

A vasúti integráció nagy volumenek mozgatását teszi lehetővé, de jelentős tőkét és következetes végrehajtást igényel.

A makrokörnyezet eközben továbbra is törékeny: a szakértők szerint az árfolyampolitika körüli bizonytalanság és bármilyen politikai visszaesés gyorsan megemelheti a finanszírozási költségeket. A közelmúlt tapasztalata óvatosságra int, Mauricio Macri 2017-es félidős diadala után egy évvel mégis válság bontakozott ki. Mileinek ezért most mérsékelt hangnemre, koalícióépítésre és kézzelfogható eredményekre van szüksége. Győzelmi beszédében jelezte, hogy készen áll a tárgyalásra és gazdaságpolitikai elképzeléseinek átgondolására, amit gyors és hiteles lépéseknek kell követniük.

Kapcsolódó cikkünk

Eddig tartott a csoda? Kritikus hónapok előtt a válságország

Csoda után összeomlás: politikai és gazdasági válságban a dél-amerikai ország

Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország

Napokon belül kudarcba fulladhat Trump mesterterve

Az elemzők egy dologban egyetértenek: Argentína ritkán látott lehetőség előtt áll. A politikai felhatalmazás, a makrogazdasági fegyelem és a nemzetközi támogatás együtt megteremtheti a feltételeket a bányászati és energetikai fellendüléshez, ami a gazdaságot is talpra állíthatja.

Az, hogy a gazdag nyersanyaglelőhelyekből valódi bevétel, a reformokból pedig tartós növekedés lesz-e, azon múlik, hogy a Milei-vezette kormányzat képes-e erősíteni az intézményrendszert, infrastruktúrát építeni és következetes szabályokat garantálni, miközben stabil koalíciót tart fenn.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Oroszország lefékezte a nagyhatalmakat, rátenyereltek a stop gombra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility