Évtizedek óta nem látott lehetőség kapujában a dél-amerikai ország

Az október 26-i félidős választás ugyan kiszélesítette Javier Milei argentin elnök politikai mozgásterét, de továbbra is nehéz helyzetben van a gazdaságpolitikai reform kellős közepén álló dél-amerikai ország. A döntő kérdés most az, hogy az elnök képes lesz-e tartós politikai és intézményi konszenzust építeni az infláció letörésére és a fiskális fegyelemre támaszkodó reformok mögé. Ha az amerikai pénzügyi támogatás és a kiszámítható szabályozási környezet fennmarad, Argentína a lítium–réz–olaj–gáz vagyonát fenntartható növekedéssé és devizabevétellé alakíthatja, erősítve helyét a globális ellátási láncokban.

A várakozásokra rácáfolva Javier Milei fölényes győzelmet aratott az argentin félidős választáson. Pártja, a La Libertad Avanza nagyjából 41 százalékot szerzett, a Képviselőház legnagyobb önálló blokkjává vált, a Szenátusban pedig megháromszorozta mandátumait. Az elnök immár rendelkezik azzal az egyharmados szenátusi súllyal, amellyel megvédheti vétóit és elháríthatja egy esetleges vádemelési kísérletet, szövetségeseivel együtt pedig a működőképes többség közelébe került. A befektetők is értékelték a politikai stabilitás helyreállását, a piacok ugyanis a választások másnapján nagyot emelkedtek.

A szavazás a peronista ellenzék meggyengülését is megmutatta. A különböző frakciók összeadva is jelentősen elmaradtak mindkét házban, így decemberre megszűnik több évtizedes felsőházi fölényük. Bár Milei korábban súlyos vereséget szenvedett Buenos Aires tartományában, most a peronisták szűken alulmaradtak. A végeredmény erősebb felhatalmazást ad az elnöknek, miközben kikényszeríti a peronizmus megújulását és a gazdasági racionalitás elfogadását.

A szakértők szerint a kormányzás következő szakaszában is az infláció letörése és a fiskális fegyelem megőrzése marad a fő cél. A 2026-os büdzsétervezetben úgy kell ésszerűen elosztani a forrásokat, hogy közben fennmaradjon a költségvetési többlet. Az elemzők szerint az egyszerűsítő adóreformok, a magánszektorbeli foglalkoztatást ösztönző munkaerőpiaci lépések és fenntartható nyugdíjreform csak az egyensúly biztosítása után jöhet.

A Bloomberg elemzői úgy vélik, hogy tartós eredményekhez intézményi megerősítés szükséges.

Ez egy korszerű fiskális felelősségi törvénnyel, független költségvetési tanáccsal, valamint a jegybank teljesebb függetlenségének biztosításával érhető el. Az intézményi keretek megerősítése erősítheti a monetáris hitelességet, csökkentheti a kockázati felárakat és előkészítheti a peso későbbi, kezelhető lebegtetését.

A belpolitikai konszenzus mellett külső támasz is körvonalazódik. Az USA korábban elfogadott 20 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagja (mely devizaswap ügylet formájában valósult meg) erős jelzés az amerikai támogatásról. Az USA kormánya emellett azt is jelezte, hogy elismeri az argentin ásványkincsek stratégiai jelentőségét, ami stabilizálhatja a finanszírozási feltételeket és a gazdaságot, feltéve hogy a kormány fegyelmezett kommunikációval és kiszámítható végrehajtással párosítja. A geológiai adottságok kedvezőek, a lítium-, réz-, olaj- és gázlelőhelyek ugyanis jelentős potenciált hordoznak.

A Vaca Muerta palaolaj-termelés öt éven belül évi mintegy 30 milliárd dollár bevételt hozhat, amit a palagáz, a lítium és a lehetséges réztermelés tovább erősíthet. A tőkebefektetések már megindultak, mivel nemrég lezárult a BHP és a Lundin Mining 4,1 milliárd dolláros ügylete a Filo Corp.-ban, a Rio Tinto pedig 6,7 milliárd dollárért felvásárolta az Arcadiumot, amelynek több lítiumprojektjét is Argentínában valósítja meg.

A kitöréshez azonban két feltételnek teljesülnie kell: kiszámítható szabályokra és működőképes infrastruktúrára van szükség.

A kormány Nagyberuházások Ösztönzési Rendszere (RIGI) nevet viselő programja a több milliárd dolláros projektek adó- és jogbiztonságát hivatott rögzíteni, miközben elmélyíti az együttműködést a kulcsengedélyeket kezelő tartományi kormányzókkal. A befektetőknek, különösen az amerikai vállalatoknak érdemes tartományi jelenlétet kiépíteniük és partnerségeket kötniük, akár infrastrukturális beruházásokkal összekapcsolva a projekteket.

A szakértők szerint továbbra is az infrastruktúra marad a szűk keresztmetszet, mivel sok lelőhely távol esik a burkolt utaktól és az exportcsomópontoktól, ami megdrágítja és lassítja a megvalósítást. A Belgrano Cargas teherszállítási hálózat újraélesztése már közbeszerzési szakaszban jár, jelezve, hogy a kormány a bányászati tartományok kikötői kapcsolatait helyezi előtérbe.

A vasúti integráció nagy volumenek mozgatását teszi lehetővé, de jelentős tőkét és következetes végrehajtást igényel.

A makrokörnyezet eközben továbbra is törékeny: a szakértők szerint az árfolyampolitika körüli bizonytalanság és bármilyen politikai visszaesés gyorsan megemelheti a finanszírozási költségeket. A közelmúlt tapasztalata óvatosságra int, Mauricio Macri 2017-es félidős diadala után egy évvel mégis válság bontakozott ki. Mileinek ezért most mérsékelt hangnemre, koalícióépítésre és kézzelfogható eredményekre van szüksége. Győzelmi beszédében jelezte, hogy készen áll a tárgyalásra és gazdaságpolitikai elképzeléseinek átgondolására, amit gyors és hiteles lépéseknek kell követniük.

Az elemzők egy dologban egyetértenek: Argentína ritkán látott lehetőség előtt áll. A politikai felhatalmazás, a makrogazdasági fegyelem és a nemzetközi támogatás együtt megteremtheti a feltételeket a bányászati és energetikai fellendüléshez, ami a gazdaságot is talpra állíthatja.

Az, hogy a gazdag nyersanyaglelőhelyekből valódi bevétel, a reformokból pedig tartós növekedés lesz-e, azon múlik, hogy a Milei-vezette kormányzat képes-e erősíteni az intézményrendszert, infrastruktúrát építeni és következetes szabályokat garantálni, miközben stabil koalíciót tart fenn.

