Ezt Trump nem teszi zsebre: az oroszokkal kokettál Amerika ősellensége
Gazdaság

Ezt Trump nem teszi zsebre: az oroszokkal kokettál Amerika ősellensége

Portfolio
Hszi Csin-ping kínai elnök kedden Pekingben fogadta Mihail Misusztyin orosz miniszterelnököt, és a kétoldalú beruházások bővítését, valamint a stratégiai együttműködés elmélyítését ígérte – még a fokozódó külső nyomás és az ukrajnai háború miatt Oroszországra kivetett nyugati szankciók közepette is. Hszi szerint a kínai–orosz kapcsolatok „magasabb szintre” lépnek, miközben Moszkva a kínai kereskedelem lassulása ellenére is Pekingre támaszkodik gazdasági mentőövként.

Hszi Csin-ping kínai elnök kedden a kölcsönös beruházások bővítését sürgette Oroszországgal, és megerősítette Peking elkötelezettségét a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett, noha a külső körülmények „viharosak” – számolt be a kínai állami média.

Hszi a pekingi Nagy Népi Csarnokban találkozott Mihail Misusztyin orosz miniszterelnökkel, miután egy nappal korábban Li Csiang kínai miniszterelnök Hangcsouban egyeztetett vele, hangsúlyozva:

Peking erősíteni kívánja együttműködését Moszkvával és meg akarja védeni a közös biztonsági érdekeket.

A Kreml kiemelte a látogatás jelentőségét, mivel Oroszország komoly nyugati szankciók alatt áll az ukrajnai invázió miatt, és igyekszik megfékezni a Kínával folytatott kereskedelem közelmúltbeli lassulását.

„A kínai–orosz kapcsolatok továbbra is magasabb szintű és jobb minőségű fejlődési pálya mentén haladnak, stabilan előrehaladva még a kedvezőtlen külső környezet ellenére is” – mondta Hszi a CCTV szerint.

„A két ország számára stratégiai választás a kapcsolatok megőrzése, megerősítése és fejlesztése” – tette hozzá. Hszi kiemelte az energiát, a mezőgazdaságot, az űripart, a digitális gazdaságot és a zöld fejlesztést mint olyan területeket, ahol a két fél új növekedési motorokat építhet.

Misusztyin szerint rendkívül fontos, hogy mindkét ország továbbra is kedvező feltételeket teremtsen a kölcsönös beruházások ösztönzésére és a közös projektek támogatására – írta a TASZSZ.

Hszi és Vlagyimir Putyin 2022 februárjában „határtalan partnerséget” írt alá, néhány nappal azelőtt, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. Azóta Moszkva Kínára támaszkodik a szankciók hatásainak enyhítésében, és kiemeli a rekordkereskedelmi forgalmat, a jüan-alapú elszámolások növekedését és a mélyülő energetikai együttműködést.

Ugyanakkor a kétoldalú kereskedelem az utóbbi hónapokban visszaesett, mivel Kína fokozódó amerikai kereskedelmi és technológiai nyomással szembesül.

A kínai állami olajvállalatok felfüggesztették a tengeri orosz nyersolaj vásárlását, miután Washington szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen

– írta a Reuters korábban.

A kedden, az orosz kormány honlapján közzétett közös kommüniké szerint a két ország „minden területen erősíti együttműködését, és megfelelően reagál a külső kihívásokra”. Oroszország emellett ismét megerősítette elkötelezettségét az „egy Kína” politika mellett és elutasította a „tajvani függetlenséget”.

Peking továbbra is saját területének tekinti a demokratikusan irányított Tajvant, míg a tajvani kormány visszautasítja ezt a követelést, mondván: a sziget jövőjéről csak annak lakói dönthetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

