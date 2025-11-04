Horvátországnak sikerült, ami Magyarországnak nem

Ivan Šipić demográfiai és bevándorlási miniszter bejelentése szerint Horvátország egyedülálló módon hajtja végre Európában a széles körű demográfiai intézkedéseket.

Több mint félmilliárd eurót fektettünk be a szülők támogatására, az anyaság biztonságának megteremtésére és a gyermekgondozásra. Sok év után először tapasztalunk növekedést az újszülöttek számában

– nyilatkozta a miniszter.

Az eredmények már láthatók: az elmúlt négy hónapban 656-tal több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A kormány célja, hogy hosszú távú, biztonságos környezetet teremtsen a családok számára pénzügyi támogatások, lakhatási segítség, egészségügyi ellátás és a helyi közösségek fejlesztése révén.

A miniszter kiemelte a külföldön élő fiatal horvátok hazatérését ösztönző kezdeményezéseket is.

Nem csak a pénz hozza világra a gyermekeket. Biztonságra, stabilitásra és reményre van szükség. Ezért fektetünk be a közösségekbe, a fiatal családokba, és abba, hogy Horvátországban maradjanak

– tette hozzá.

Itthon nem jött el a fordulat

Mindeközben Magyarországon szeptemberben (a szezonálisan igazított adatok szerint) folytatódott a hazai demográfiai adatok romlása. Soha ilyen kevés gyerek nem született Magyarországon, a gyerekvállalási kedvet tükröző termékenységi ráta szintén sokéves mélypontra zuhant. Jó hír, hogy a halálozások száma szintén nagyot csökkent, ez azonban nem tud változtatni a tényen, hogy a természetes fogyás tavaly óta mélyebb pályán fut tovább.

