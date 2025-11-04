  • Megjelenítés
Horvátországnak sikerült, ami Magyarországnak nem
Gazdaság

Horvátországnak sikerült, ami Magyarországnak nem

Portfolio
Horvátország Európa legátfogóbb demográfiai intézkedéscsomagját vezette be a családok megerősítése és a születésszám növelése érdekében, ami már kezdi meghozni az első eredményeket - számolt be a Croatia Week. Eközben Magyarországon szeptemberben soha ilyen kevés gyerek nem született.

Ivan Šipić demográfiai és bevándorlási miniszter bejelentése szerint Horvátország egyedülálló módon hajtja végre Európában a széles körű demográfiai intézkedéseket.

Több mint félmilliárd eurót fektettünk be a szülők támogatására, az anyaság biztonságának megteremtésére és a gyermekgondozásra. Sok év után először tapasztalunk növekedést az újszülöttek számában

– nyilatkozta a miniszter.

Az eredmények már láthatók: az elmúlt négy hónapban 656-tal több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A kormány célja, hogy hosszú távú, biztonságos környezetet teremtsen a családok számára pénzügyi támogatások, lakhatási segítség, egészségügyi ellátás és a helyi közösségek fejlesztése révén.

Még több Gazdaság

Döntött Budapest: búcsút inthetünk az éktelenkedő fülkéknek

Megjött az új cseh kormány, és egyből államosítaná az egyik legnagyobb vállalatot

Trump embere szerint a Fed túl restriktív – nagyobb kamatvágásokat szorgalmaz

A miniszter kiemelte a külföldön élő fiatal horvátok hazatérését ösztönző kezdeményezéseket is.

Nem csak a pénz hozza világra a gyermekeket. Biztonságra, stabilitásra és reményre van szükség. Ezért fektetünk be a közösségekbe, a fiatal családokba, és abba, hogy Horvátországban maradjanak

– tette hozzá.

Itthon nem jött el a fordulat

Mindeközben Magyarországon szeptemberben (a szezonálisan igazított adatok szerint) folytatódott a hazai demográfiai adatok romlása. Soha ilyen kevés gyerek nem született Magyarországon, a gyerekvállalási kedvet tükröző termékenységi ráta szintén sokéves mélypontra zuhant. Jó hír, hogy a halálozások száma szintén nagyot csökkent, ez azonban nem tud változtatni a tényen, hogy a természetes fogyás tavaly óta mélyebb pályán fut tovább. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Akkora repülőrajtot vett Európa zászlóshajója, hogy mindenki tátott szájjal nézi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility