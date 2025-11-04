  • Megjelenítés
Így lehetne átalakítani a nyugdíjak számítását
Így lehetne átalakítani a nyugdíjak számítását

Jelenleg a magyar nyugdíjak degresszívek, ami azt jelenti, hogy a magasabb keresetek nyugdíjalapba beszámítandó összegét korlátozzák a nyugdíjszámításban. Adott szolgálati idő és korhatár esetén az úgynevezett degresszált nyugdíjalap egy bizonyos küszöb fölött már csak részben növekszik a degresszió előtti nyugdíjalappal. A rendszer degressziója erősödik, mert a degressziós küszöb reálértéke az infláció miatt gyorsan csökken, miközben a degressziós együttható változatlan. Ez elvileg hibás módszer, helyette vázolok egy-egy alternatívát: az egyikben a küszöb reálértékben változatlan, de a degressziós együttható lassan csökken; a másikban a küszöb nettó keresethez viszonyított relatív értéke változatlan, és a degressziós együttható gyorsabban csökken. Ebben a cikkben a három módszer hatását szembesítem egymással.
Nominálisan rögzített degressziós küszöb

Végletesen leegyszerűsítjük a számítást. A két küszöböt (372 és 421 ezer forintot) összevonjuk 400 ezer forinton. (Mint ismert, a 372 000 Ft feletti havi átlagkereset esetén a 421 000 forintig tartó rész 90%-át, a 421 000 forint feletti résznek pedig csak 80%-át veszik figyelembe a nyugdíjszámításánál.) Föltesszük, hogy az infláció évente 4%-os, és rögtön reálértékben számolunk. Eredményeinket 10 évente (2025, 2035, 2045 és 2055) adjuk meg.

Két paraméterértékkel dolgozunk: a degressziós küszöb reálértékével (2025-ös árszinten) és a degressziós együtthatóval. A dolgozó 65 évesen megy nyugdíjba 40 éves szolgálati idővel, nettó reálkeresete évi 2%-kal növekszik, nyugdíjalapja degresszió nélkül a nettó kereset, degresszióval a háromféleképp változó küszöb alatt változatlan, fölötte a küszöb és a többletrész degressziós kulccsal beszorzott értéke. Például 1 millió forint degresszió előtti nyugdíjalap a degresszió után 400+0,8x600=880 ezer forint, ezek 80%-a rendre 800, illetve 704 ezer forint.

Az 1. táblázat 1. sora ezt mutatja: a degresszió előtti nyugdíj 800 ezer forint, az utáni 704 ezer forint és a helyettesítési arány 70,4%. A további sorokban kiszámítjuk, mi történik akkor, ha az elmúlt 13 évhez hasonlóan a következő 30 évben is állandó marad a küszöb nominális értéke, azaz reálértéke folyamatosan csökkenne.

Látható, hogyan emelkedik a reálbér, és ezzel arányosan növekszik a degresszió előtti nyugdíj, 800 ezer forintról majdnem 1,45 millió forintra. Viszont a nominálisan rögzített degressziós küszöb reálértékben zsugorodik, ezért a degresszió utáni nyugdíj a nettó bérekhez képest lemarad, és a nettó bérhez viszonyított aránya 70-ről 65%-ra csökken.

1. táblázat: Degresszió nélküli és degresszió utáni nyugdíj, inflálódó küszöbbel (eFt, 2025-ös árszint)
 Évek    Degressziós küszöb Nettó kereset Degresszió előtti nyugdíj Degresszió utáni nyugdíj Helyettesítési arány
2025 400,0 1000,0 800,0 704,0 70,40%
2035 270,2 1219,0 975,2 823,4 67,50%
2045 182,6 1485,9 1188,8 980,2 66,00%
2055 123,3 1811,4 1449,1 1179,0 65,10%
Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása

Később kiszámítjuk, hogyan alakulnak a kisebb nyugdíjak a három degresszió esetén.

Állandó reálértékű küszöb

Egy észszerű nyugdíjrendszerben nincs helye nominális küszöböknek.

A továbbiakban ezen változtatunk, először az inflációkövető küszöbpályát választjuk, s közben lassan erősítjük a degressziót, 10 évente 5 százalékponttal. A 2. táblázat ezt mutatja. A degresszió utáni nyugdíj az 1. táblázatbelinél lassabban növekszik, a helyettesítési arány végértéke a korábbi 65 helyett 58%.

2. táblázat: Degresszió nélküli és degresszió utáni nyugdíj, értéktartó küszöbbel (eFt, 2025-ös árszint), lassan csökkenő degressziós együtthatóval
Évek Degressziós küszöb Degressziós együttható Nettó kereset Degresszió előtti nyugdíj Degresszió utáni nyugdíj Helyettesítési arány
2025 400,0 80,00% 1000,0 800,0 704,0 70,40%
2035 400,0 75,00% 1219,0 975,2 811,4 66,60%
2045 400,0 70,00% 1485,9 1188,8 928,1 62,50%
2055 400,0 65,00% 1811,4 1449,1 1053,9 58,20%
Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása

Állandó relatív értékű küszöb

Folytatjuk a 2. szakaszban elkezdett módosításunkat: megszokottabb a küszöb relatív értékének a megtartása, cserében viszont a degressziós együtthatót a korábbi ütem kétszeresével csökkentjük. A végeredmény alig különbözik, a helyettesítési arány végértéke 58 helyett most 56%.

3. táblázat: Degresszió nélküli és degresszió utáni nyugdíj, bérindexált küszöbbel (eFt, 2025-ös árszint), gyorsan csökkenő degressziós együtthatóval
Évek Degressziós küszöb Degressziós együttható Nettó kereset Degresszió előtti nyugdíj Degresszió utáni nyugdíj Helyettesítési arány
2025 400,0 80,00% 1000,0 800,0 704,0 70,40%
2035 487,6 70,00% 1219,0 975,2 799,7 65,60%
2045 594,4 60,00% 1485,9 1188,8 903,5 60,80%
2055 724,5 50,00% 1811,4 1449,1 1014,4 56,00%
Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása

Kisebb nettóbérek degressziójának összehasonlítása

Eddig csak a 2025-ben még nagyon magas (a küszöb 2,5-szeresével induló) nettó keresetek nyugdíjdegresszióját mérlegeltük, most röviden érintjük az alacsonyabb keresetekét is. A szemléletesség kedvéért az alacsonyabb nettó keresetet a mai küszöbértékkel azonosítjuk. Ekkor a 3. degresszió megegyezik a degresszió nélküli esettel.

Látható, hogy a jelenlegi, 1. degresszióhoz képest a 2. és a 3. degresszió egyre kevésbé csökkenti az alacsonyabb degresszált nyugdíjakat.

4. táblázat: Alacsonyabb nyugdíj háromféle degressziója (eFt)
Évek Nettó kereset Nyugdíj, x-állandó küszöbbel és együtthatóval
degresszió nélkül nominális reál relatív 
80-80% 80-65% 80-50%
2025 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0
2035 487,6 390,1 355,3 376,1 390,1
2045 594,4 475,5 409,6 436,6 475,5
2055 724,5 579,6 483,4 501,7 579,6
Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása

A három degresszió két időben változó paraméterértéke (küszöb és degressziós együttható) módosítható, köztük költségvetési és jóléti szempontból választani csak a teljes kereseteloszlást mérlegelve lehet. De ez már egy hosszabb tanulmány feladata lehetne.

