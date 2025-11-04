Így lehetne átalakítani a nyugdíjak számítását

Nominálisan rögzített degressziós küszöb
Végletesen leegyszerűsítjük a számítást. A két küszöböt (372 és 421 ezer forintot) összevonjuk 400 ezer forinton. (Mint ismert, a 372 000 Ft feletti havi átlagkereset esetén a 421 000 forintig tartó rész 90%-át, a 421 000 forint feletti résznek pedig csak 80%-át veszik figyelembe a nyugdíjszámításánál.) Föltesszük, hogy az infláció évente 4%-os, és rögtön reálértékben számolunk. Eredményeinket 10 évente (2025, 2035, 2045 és 2055) adjuk meg.
Két paraméterértékkel dolgozunk: a degressziós küszöb reálértékével (2025-ös árszinten) és a degressziós együtthatóval. A dolgozó 65 évesen megy nyugdíjba 40 éves szolgálati idővel, nettó reálkeresete évi 2%-kal növekszik, nyugdíjalapja degresszió nélkül a nettó kereset, degresszióval a háromféleképp változó küszöb alatt változatlan, fölötte a küszöb és a többletrész degressziós kulccsal beszorzott értéke. Például 1 millió forint degresszió előtti nyugdíjalap a degresszió után 400+0,8x600=880 ezer forint, ezek 80%-a rendre 800, illetve 704 ezer forint.
Az 1. táblázat 1. sora ezt mutatja: a degresszió előtti nyugdíj 800 ezer forint, az utáni 704 ezer forint és a helyettesítési arány 70,4%. A további sorokban kiszámítjuk, mi történik akkor, ha az elmúlt 13 évhez hasonlóan a következő 30 évben is állandó marad a küszöb nominális értéke, azaz reálértéke folyamatosan csökkenne.
Látható, hogyan emelkedik a reálbér, és ezzel arányosan növekszik a degresszió előtti nyugdíj, 800 ezer forintról majdnem 1,45 millió forintra. Viszont a nominálisan rögzített degressziós küszöb reálértékben zsugorodik, ezért a degresszió utáni nyugdíj a nettó bérekhez képest lemarad, és a nettó bérhez viszonyított aránya 70-ről 65%-ra csökken.
|
1. táblázat: Degresszió nélküli és degresszió utáni nyugdíj, inflálódó küszöbbel (eFt, 2025-ös árszint)
|Évek
|Degressziós küszöb
|Nettó kereset
|Degresszió előtti nyugdíj
|Degresszió utáni nyugdíj
|Helyettesítési arány
|2025
|400,0
|1000,0
|800,0
|704,0
|70,40%
|2035
|270,2
|1219,0
|975,2
|823,4
|67,50%
|2045
|182,6
|1485,9
|1188,8
|980,2
|66,00%
|2055
|123,3
|1811,4
|1449,1
|1179,0
|65,10%
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
Később kiszámítjuk, hogyan alakulnak a kisebb nyugdíjak a három degresszió esetén.
Állandó reálértékű küszöb
Egy észszerű nyugdíjrendszerben nincs helye nominális küszöböknek.
A továbbiakban ezen változtatunk, először az inflációkövető küszöbpályát választjuk, s közben lassan erősítjük a degressziót, 10 évente 5 százalékponttal. A 2. táblázat ezt mutatja. A degresszió utáni nyugdíj az 1. táblázatbelinél lassabban növekszik, a helyettesítési arány végértéke a korábbi 65 helyett 58%.
|
2. táblázat: Degresszió nélküli és degresszió utáni nyugdíj, értéktartó küszöbbel (eFt, 2025-ös árszint), lassan csökkenő degressziós együtthatóval
|Évek
|Degressziós küszöb
|Degressziós együttható
|Nettó kereset
|Degresszió előtti nyugdíj
|Degresszió utáni nyugdíj
|Helyettesítési arány
|2025
|400,0
|80,00%
|1000,0
|800,0
|704,0
|70,40%
|2035
|400,0
|75,00%
|1219,0
|975,2
|811,4
|66,60%
|2045
|400,0
|70,00%
|1485,9
|1188,8
|928,1
|62,50%
|2055
|400,0
|65,00%
|1811,4
|1449,1
|1053,9
|58,20%
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
Állandó relatív értékű küszöb
Folytatjuk a 2. szakaszban elkezdett módosításunkat: megszokottabb a küszöb relatív értékének a megtartása, cserében viszont a degressziós együtthatót a korábbi ütem kétszeresével csökkentjük. A végeredmény alig különbözik, a helyettesítési arány végértéke 58 helyett most 56%.
|3. táblázat: Degresszió nélküli és degresszió utáni nyugdíj, bérindexált küszöbbel (eFt, 2025-ös árszint), gyorsan csökkenő degressziós együtthatóval
|Évek
|Degressziós küszöb
|Degressziós együttható
|Nettó kereset
|Degresszió előtti nyugdíj
|Degresszió utáni nyugdíj
|Helyettesítési arány
|2025
|400,0
|80,00%
|1000,0
|800,0
|704,0
|70,40%
|2035
|487,6
|70,00%
|1219,0
|975,2
|799,7
|65,60%
|2045
|594,4
|60,00%
|1485,9
|1188,8
|903,5
|60,80%
|2055
|724,5
|50,00%
|1811,4
|1449,1
|1014,4
|56,00%
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
Kisebb nettóbérek degressziójának összehasonlítása
Eddig csak a 2025-ben még nagyon magas (a küszöb 2,5-szeresével induló) nettó keresetek nyugdíjdegresszióját mérlegeltük, most röviden érintjük az alacsonyabb keresetekét is. A szemléletesség kedvéért az alacsonyabb nettó keresetet a mai küszöbértékkel azonosítjuk. Ekkor a 3. degresszió megegyezik a degresszió nélküli esettel.
Látható, hogy a jelenlegi, 1. degresszióhoz képest a 2. és a 3. degresszió egyre kevésbé csökkenti az alacsonyabb degresszált nyugdíjakat.
|
4. táblázat: Alacsonyabb nyugdíj háromféle degressziója (eFt)
|Évek
|Nettó kereset
|Nyugdíj, x-állandó küszöbbel és együtthatóval
|degresszió nélkül
|nominális
|reál
|relatív
|80-80%
|80-65%
|80-50%
|2025
|400,0
|320,0
|320,0
|320,0
|320,0
|2035
|487,6
|390,1
|355,3
|376,1
|390,1
|2045
|594,4
|475,5
|409,6
|436,6
|475,5
|2055
|724,5
|579,6
|483,4
|501,7
|579,6
|Forrás: a cikk szerzőjének összeállítása
A három degresszió két időben változó paraméterértéke (küszöb és degressziós együttható) módosítható, köztük költségvetési és jóléti szempontból választani csak a teljes kereseteloszlást mérlegelve lehet. De ez már egy hosszabb tanulmány feladata lehetne.
