Lázár János beváltotta kőkemény ígéretét, így zavarná el a problémás cégeket
Gazdaság

Lázár János beváltotta kőkemény ígéretét, így zavarná el a problémás cégeket

Portfolio
Benyújtotta Lázár János építési és közlekedési miniszter azt a törvénymódosítási javaslatot, amit hétfői Facebook-posztjában ígért, és amellyel szándéka szerint ki tudná zárni a Strabagot a közbeszerzésekből. A vállalat a benyújtott dokumentumban nincs nevesítve, de a miniszter a vállalattal való elharapódzó vita kapcsán jelentette be, hogy tervez ilyen módosítást.

A még hétfő este benyújtott dokumentum eltiltaná a közbeszerzési eljárásban való indulástól azokat a gazdasági szereplőket, amelyek az elmúlt öt évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházásban közbeszerzési vagy koncessziós szerződésüket súlyosan megszegték, és ugyanez vonatkozik az ilyen cégek kapcsolt vállalkozásaira is.

Lázár korábban így fogalmazott: „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból."

A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk”

- tette hozzá a miniszter.

A kizárás minden területre kiterjedne: az ilyen cégek nem lehetnek ajánlattevők, részvételre jelentkezők, alvállalkozók, és nem vehetnek részt más ajánlattevő alkalmasságának igazolásában sem.

A tiltás csak az állami építési beruházásokra, és azon belül az uniós értékhatárt elérő eljárásokra vonatkozik.

A törvényjavaslat a kihirdetés után válik ténylegesen alkalmazandó jogszabállyá.

A miniszter a múlt héten az M30-as autópályaszakasz késlekedő átadása miatt arra szólította fel az osztrák gyökerű építőipari vállalatot, hogy „húzzanak el ebből az országból”. Lázár hétfői bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. A miniszter szerint az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.

A vállalat korábbi közlése szerint az "minden szakmailag és technológiailag lehetséges feladatot időben elvégzett", a kivitelezés során tájékoztatták a minisztériumot a műszaki előrehaladásról és a konszolidáció állapotáról.

A Strabagot e-mailben kerestük a témában, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

