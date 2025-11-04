Megérkezett az előrejelzés: így alakul Magyarország időjárása a következő napokban

A korábbi napok frontjai igen erős szelet hoztak hazánkba, a HungaroMet keddi időjárás-előrejelzése szerint azonban sokan fellélegezhetnek: mára már sokfelé csillapodik a légmozgás Magyarországon. Országszerte 11 és 16 Celsius-fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, csapadékra pedig egyáltalán nincs kilátás.

A HunaroMet Facebook-on közzétett előrejelzése szerint a hajnali ködfoltok feloszlását követően

hazánkban országszerte derült idő várható, kevés felhővel.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

Kedden maximumhőmérséklet Magyarországon

11 és 16 Celsius-fok között alakul majd a nap folyamán,

míg kedden késő estére 2 és 9 Celsius-fok körülire hűl majd a levegő.

Időjárás szerdán

A hét közepén, szerdán hasonlóan derült, csapadékmentes időre van kilátás: a déli, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de az északnyugati határ közelében megélénkül.

A csúcsérték 12-17 Celsius-fok között várható.

Időjárás csütörtökön

Szerda éjjel többfelé pára, köd, néhol esetleg rétegfelhőzet képződik, amely csütörtök napközben lassan kezd majd zsugorodni hazánkban. A ködhajlam a hét második felében egyre fokozódik, amikorra már

az alapvetően napos idő ellenére akár napközben is megmaradhat a köd, illetve fátyolfelhőzet.

Kép forrása: HungaroMet

Az időjárás előrejelzés szerint csütörtökön a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél.

A minimumhőmérséklet -2 és 5, a csúcsérték pedig 11 és 18 Celsius-fok között várható.

Időjárás pénteken

Péntek hajnalra az éjszaka folyamán szintén képződhet pára, illetve köd a Nyugat-Dunántúlon pedig akár rétegfelhőzet is, amely néhol akár egész nap tarthatja magát. Az ország legnagyobb részén mérsékelt, gyenge marad majd a szél.

Hajnalban -3 és 5 Celsius-fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, majd kora délután általában 12-18 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet lesz valószínű,

de az egész nap borult, ködös vidékeken több fokkal hidegebb lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images