Megjött az új cseh kormány, és egyből államosítaná az egyik legnagyobb vállalatot
Megjött az új cseh kormány, és egyből államosítaná az egyik legnagyobb vállalatot

A cseh választások győztese, az ANO és leendő koalíciós partnerei két forgatókönyvet készítettek elő a már többségi állami tulajdonban lévő CEZ energiavállalat teljes államosítására - számolt be a Reuters.

Andrej Babiš és pártja, az Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) hétfőn koalíciós megállapodást írt alá a szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), illetve Autósok párttal, így 2021 után ismét miniszterelnök lehet. A környezetvédelmi tárcát a kormányában az a Petr Macinka kaphatja meg, aki „színtiszta propagandának” nevezte, hogy a klímaváltozást emberi tevékenység okozza.

Az ANO az októberi választási kampányában többek között azt is előrejelezte, hogy ha kormányra kerül, akkor

átveszi a teljes irányítást a cseh energetikai óriás CEZ felett,

amelynek egy része már most is állami kézben van.

Ezzel viszont a cég 100%-ban állami irányítás alá kerülne. Az indoklás szerint a lépéssel szeretnék biztosítani a szektorba történő nagyobb beruházásokat, illetve azt, hogy számottevőbb befolyással legyenek az energiaárakra is.

Az ANO alelnöke, Karel Havlicek szerint a "bekebelezésre" két forgatókönyv létezik, de részleteket nem közölt. Hozzátette, hogy a folyamat akár két évig is eltarthat. Annyit még lehet tudni a korábbi nyilatkozatokból, hogy a CEZ feletti ellenőrzés megszerzését, amelynek piaci kapitalizációja 33 milliárd dollár, visszavásárlással finanszíroznák, nem pedig költségvetési kiadásokból. Havlicek szerint ez azt jelentené, hogy a CEZ „rövid távon” nem fizet osztalékot.

