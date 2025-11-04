  • Megjelenítés
Megugrott az e-töltők száma Magyarországon, de a túlsúly maradt
Gazdaság

Megugrott az e-töltők száma Magyarországon, de a túlsúly maradt

Portfolio
A magyar energiahivatal közlése alapján 2024 végén már közel 3200 töltőberendezés működött Magyarországon, aminek döntő többsége továbbra is Budapesten található.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb beszámolója szerint, amely a 2024-es adatokat vizsgálta, a tavalyi év végén

3191 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon.

A 2024-es negyedéves számok alapján ez +292 töltőberendezést jelent Q3-hoz képest, ami a tavalyi évben a legmagasabb növekményt jelenti.

A beszámoló szerint a legtöbb töltőberendezés (1119 db) Budapesten üzemelt, a vármegyék közül pedig a legtöbb Pest vármegyében található (425 db), majd ezt követi Veszprém vármegye 185 töltővel.

Még több Gazdaság

Ezt Trump nem teszi zsebre: az oroszokkal kokettál Amerika ősellensége

Teljesen átformálná a gazdaságpolitikát a Tisza Párt

Csúcsra jár az ukrán áramimport, és ebben Magyarországé a főszerep

Képernyőkép 2025-11-04 092458
Egyértelmű a Pest megyei túlsúly az országban - Forrás: MEKH

A csatlakozók típusára rátérve: 4505 volt Type2 típusú, valamint további 40 darab egyéb, váltakozó áramú csatlakozó volt üzemben. Egyenáramú csatlakozókból 1085 darab CCS2, 472 darab CHAdeMO, valamint 59 darab egyéb egyenáramú csatlakozó volt elérhető. A csatlakozók megoszlását tekintve továbbra is a váltakozó áramú típusok adják a teljes állomány túlnyomó részét, arányuk a teljes állományon belül 74% - mutattak rá az elemzésben.

A MEKH közlése alapján

A felhasznált energia összmennyisége 8693 MWh volt.

Ebből az AC (váltakozó áramú) töltések mennyisége 1898 MWh-t, míg a DC (egyenáramú) töltések mennyisége pedig 6795 MWh-t tett ki. A töltések darabszáma is tovább nőtt mind az AC, mind a DC töltőpontokon, így 2024 végére a szolgáltatók összesen 396 690 darab töltést regisztráltak.

Kapcsolódó cikkünk

Györekes átalakulás zajlik az európai autópiacon, szép lassan kisöprik a hagyományos autókat

Kiderült, mikortól lehet tömegesen venni a használt elektromos autókat

Még mindig csak minden tizedik új autó elektromos az Egyesült Államokban

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Csúcstámadásra készül Donald Trump legrosszabb rémálma: mérföldkőhöz jutott az elnök, most jön csak a feketeleves?
Akkora repülőrajtot vett Európa zászlóshajója, hogy mindenki tátott szájjal nézi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility