Megugrott az e-töltők száma Magyarországon, de a túlsúly maradt

A magyar energiahivatal közlése alapján 2024 végén már közel 3200 töltőberendezés működött Magyarországon, aminek döntő többsége továbbra is Budapesten található.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb beszámolója szerint, amely a 2024-es adatokat vizsgálta, a tavalyi év végén

3191 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon.

A 2024-es negyedéves számok alapján ez +292 töltőberendezést jelent Q3-hoz képest, ami a tavalyi évben a legmagasabb növekményt jelenti.

A beszámoló szerint a legtöbb töltőberendezés (1119 db) Budapesten üzemelt, a vármegyék közül pedig a legtöbb Pest vármegyében található (425 db), majd ezt követi Veszprém vármegye 185 töltővel.

Egyértelmű a Pest megyei túlsúly az országban - Forrás: MEKH

A csatlakozók típusára rátérve: 4505 volt Type2 típusú, valamint további 40 darab egyéb, váltakozó áramú csatlakozó volt üzemben. Egyenáramú csatlakozókból 1085 darab CCS2, 472 darab CHAdeMO, valamint 59 darab egyéb egyenáramú csatlakozó volt elérhető. A csatlakozók megoszlását tekintve továbbra is a váltakozó áramú típusok adják a teljes állomány túlnyomó részét, arányuk a teljes állományon belül 74% - mutattak rá az elemzésben.

A MEKH közlése alapján

A felhasznált energia összmennyisége 8693 MWh volt.

Ebből az AC (váltakozó áramú) töltések mennyisége 1898 MWh-t, míg a DC (egyenáramú) töltések mennyisége pedig 6795 MWh-t tett ki. A töltések darabszáma is tovább nőtt mind az AC, mind a DC töltőpontokon, így 2024 végére a szolgáltatók összesen 396 690 darab töltést regisztráltak.

Címlapkép forrása: Shutterstock