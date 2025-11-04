Nem ez volt Trump terve: újra elindultak a nagy amerikai leépítések

Amikor a Starbucks Corp. szeptemberben 900 vállalati alkalmazottat bocsátott el, a közgazdászok alig reagáltak. Végül is a kávézólánc már februárban is leépítést hajtott végre, az új vezetés részeként, amely igyekszik visszaterelni a frappuccinóiról híres céget a helyes útra. Októberben a Target Corp. 1 800 pozíciót szüntetett meg, hogy a megrogyott kiskereskedelmi lánc gyorsabban tudjon működni. Minden vállalati leépítéshez volt magyarázat: az Amazon.com 14 000 vállalati állás megszűnését azzal indokolta, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a munkafolyamatokat; a Paramount (1 000 fő) egy összeolvadási folyamatot zárt le; a Molson Coors (400 fő) pedig egyszerűen nem tud elég sört eladni a szénhidrátra érzékeny fogyasztóknak.
Külön-külön olvasva ezek az esetek akár egyszeri racionalizálásnak is tűnhetnek. Együtt azonban már más képet festenek:
egyes közgazdászok attól tartanak, hogy az elmúlt hónapok leépítési hulláma kevésbé véletlenszerű, és inkább figyelmeztető jel lehet.
„Egy sor jól beágyazott, nagyvállalat hajt végre jelentős létszámcsökkentést” – mondja Dan North, az Allianz Trade Americas vezető közgazdásza. „Felmerülhet a kérdés, hogy ezek tényleg véletlenszerűek-e.”
Nehéz volt mostanában tiszta képet kapni az amerikai munkaerőpiacról, miután több kulcsfontosságú állami adatforrás, köztük a Munkaügyi Statisztikai Hivatal, a kormányzati leállás idején leállította működését. Már a leállás előtt is keletkeztek adathiányok, miután Donald Trump elnöksége alatt több szövetségi statisztikai intézményt leépítettek. A hiányt részben privát adatszolgáltatók pótolják.
A Challenger, Gray & Christmas állásközvetítő cég adatai szerint szeptember végéig majdnem 950 000 leépítés történt az Egyesült Államokban,
ami a legmagasabb év elejétől számított érték 2020 óta – és ebben még nincs benne az októberi hullám. (Ha 2020-at, a pandémia első évét nem számítjuk, akkor már most meghaladja ez a szám minden 2009 óta eltelt év teljes leépítési adatát.) Ez „nem túl biztató” – fogalmaz North.
A kormányzati szektor volt eddig a leginkább érintett, mintegy 300 000 bejelentett elbocsátással, de a technológiai szektor és a kiskereskedelem is komoly ütést kapott. A Southwest Airlines idei vállalati leépítése ráadásul történelmi: a társaság fennállása óta először nyúlt nagy létszámcsökkentéshez.
Vége a „keveset veszünk fel, keveset rúgunk ki” korszaknak
Az elmúlt időszakot a szakértők „alacsony felvétel, alacsony elbocsátás” gazdaságának nevezték: a cégek lassan töltötték be az üres állásokat, sokszor hitegették a jelölteket, de igyekeztek nem kirúgni embereket, sőt inkább munkaerőt halmoztak fel a járvány utáni munkaerőhiánytól tartva.
Mostanra viszont – mondja Veronica Clark, a Citigroup közgazdásza – „rengeteg elérhető munkavállaló van, így a cégek már nem érzik szükségét a munkaerő visszatartásának”. North ennél egyszerűbben fogalmaz: „Kiléptünk az alacsony felvétel–alacsony elbocsátás korszakából. Most kirúgunk.”
A trend mögött részben az AI és az automatizáció előretörése áll: egy friss felmérés szerint a vezetők több mint 60%-a úgy véli, az AI átveszi a belépő szintű dolgozók egy részének feladatait. Emellett sok vállalat ahelyett, hogy az importvámok költségeit fogyasztókra hárította volna, inkább leépítéssel védte a profitját.
Még nincs pánik, de nő az óvatosság
A Federal Reserve elnöke, Jerome Powell szerint a munkaerőpiac „nagyon fokozatosan hűl”, de egyelőre ez nem ad okot pánikra. Ugyanakkor a piac éberen figyel: egyre több szakértő keres jeleket, hogy a helyzet romolhat-e. Clark szerint akkor lenne igazán aggasztó a helyzet, ha az első munkanélküli kérelmek tartósan 260 000 fölé emelkednének (az elmúlt egy évben többnyire 220–240 000 között mozogtak). Cory Stahle, az Indeed vezető közgazdásza pedig azt figyeli, hogy a leépítések a technológián kívüli szektorokra – logisztika, kiskereskedelem – is átterjednek-e, mert „ott kezd igazán komollyá válni a helyzet”.
A cégek egyre inkább ideiglenes munkaerőre támaszkodnak
A bizonytalan kilátások miatt a vállalatok a szokásosnál jobban támaszkodnak ideiglenes munkaerőre. Az American Staffing Association szerint az ideiglenes munkák iránti kereslet az elmúlt két hónapban emelkedett, hároméves visszaesést követően. Ez részben szezonális (ünnepi időszak), részben pedig arra utal, hogy a cégek hosszabb távon inkább rugalmas foglalkoztatást választanak.
Mindeközben az érintettek nehéz helyzetbe kerülnek. John Stigler, a Chicago környéki AV-technikus egy októberi 10 órás műszak után tudta meg, hogy nincs tovább munka: „Nincs több feladat” – mondta neki főnöke. 65 évesen közel állt a nyugdíjhoz, így szerencsésnek tartja magát – de sok fiatalabb kolléga „most azon gondolkodik, honnan jön a következő fizetés”.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
84 évesen elhunyt Dick Cheney, az USA 46. alelnöke
Élete végéig megosztó személy maradt.
Gerendai Károly vezeti újra a Szigetet, megvan az időpont is
Augusztus 11. és 15. között rendezik meg.
Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit
Az F-16-osok és a Typhoonok kaptak engedélyt a beavatkozásra.
Hiánycikk az építőiparban a szektorokon átívelő tudásmegosztás, pedig nagyon kéne
A mesterséges intelligencia felelős használata is kulcs lesz a sikerhez.
Peking ultimátumot adott a holland kormánynak: világszintű válság fenyeget
Nem sikerül megegyezni a feleknek.
Miközben a Revolut új autópályát épít, a bankok egy milliós forgalmú sztrádát újítanak fel éppen
Dübörög a Portfolio Banking Technology 2025 konferenciája.
Itt vannak a Zwack legfrissebb számai!
Eredményes második negyedévet zárt a vállalat.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod