Olyan rekordot döntött meg a Föld, ami mindannyiunkat érint

A WMO Globális Klíma Állapotáról szóló jelentésének adatai alapján a globális átlagos tengerszint új rekordmagasságot ért el a műholdas mérések történetében (1993–2024). Az elmúlt évtizedben (2015–2024) a tengerszint-emelkedés üteme több mint kétszeresére gyorsult, a korábbi

évi 2,1 mm-ről 4,7 mm-re emelkedett.

A jelentés hangsúlyozza, hogy az emelkedő tengerszint, amelyet az óceánok felmelegedése és a jégolvadás táplál, a part menti közösségeket, ökoszisztémákat és megélhetési forrásokat.

A WMO a globális #SaveOurOcean kezdeményezéshez való hozzájárulásával biztosítja a tudományos alapokat az alkalmazkodáshoz és az ellenálló képesség kiépítéséhez.

