Rövidített útvonalon jár az M2-es metró

Az M2-es metróvonalon pályakarbantartási munkálatok zajlanak a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér közötti szakaszon. Ennek következtében november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én 21 órától, továbbá november 8-9-i és 22-23-i hétvégéken egész nap

csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekednek a szerelvények.

A Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar közötti szakaszon M2-es jelzésű pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok a Margit hídon át közlekednek, és megállnak a Kossuth Lajos térnél és a Batthyány térnél is.

A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar irányába az Alkotmány utcában, visszafelé a Bajcsy-Zsilinszky úton lehet felszállni.

A Batthyány térnél a Déli pályaudvar felé a Csalogány utcában kialakított ideiglenes megállóhelyen, ellenkező irányban pedig a templom előtt állnak meg a buszok.

A Budapesti Közlekedési Központ alternatív útvonalakat javasol az utasoknak. A Széll Kálmán térre utazóknak a sűrítve közlekedő 4-es, 6-os villamost ajánlják a Blaha Lujza téren történő átszállással. Hűvösvölgy és Óbuda térségéből a belvárosba szintén a 4-es, 6-os villamosokat érdemes választani. Pasarét térségéből a belvárosba, valamint az Astoria környékéről Budára az 5-ös autóbuszt javasolják. Budáról az M3-as metróra a Nyugati pályaudvarnál érdemes átszállni a 4-es, 6-os villamosról, a vonattal érkezőknek pedig Kelenföld vasútállomásnál az M4-es metrót ajánlják.

Az utazás megtervezéséhez a BKK a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat, és jegyvásárlásra is lehetőséget biztosít.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba