Továbbra is uralja a pesszimizmus a magyar lakosságot – egyedül a fővárosiak bíznak a javulásban

A Policy Solutions friss lakossági felmérése szerint továbbra is a stagnálással vegyes óvatosság jellemzi a magyarok gazdasági várakozásait. A háztartások többsége az előttünk álló egy évben nem számít jelentős változásra az anyagi helyzetében, miközben a javulásra számítók aránya szűk kisebbségben maradt. A legbizakodóbbak a kormánypárti szavazók, azonban még körükben is mindössze minden negyedik megkérdezett gondolja úgy, hogy jobbra fordulhat a helyzete.

A pártpreferenciák alapján kirajzolódik, hogy a Tisza Párt támogatói körében a legnagyobb a borúlátás:

harmaduk romlásra számít, és csak 18%-uk vár javulást. Hasonlóan kedvezőtlen a hangulat a pártnélküliek körében, ahol minden harmadik válaszadó rosszabb anyagi körülményekre számít a következő évben. A bizonytalanok csoportjában a gazdasági biztonságérzet továbbra is gyenge, a jövőbe vetett bizalom minimális szinten maradt.

Területi bontásban jelentős különbségek látszanak; a legoptimistábbak a budapestiek: közel 30% javulást vár, és mindössze 20% számít visszaesésre. A fővárosiak közel fele stabilitást feltételez a következő időszakban. Ezzel szemben a vidéki településeken jóval pesszimistább a hangulat: a megyeszékhelyeken és a kisebb városokban a válaszadók több mint negyede romlásra számít, miközben a javulást prognosztizálók aránya jellemzően 15% körül alakul. A legrosszabb gazdasági hangulat a kistelepüléseken élők között mérhető.

A kistelepülések fokozódó elégedetlensége politikai szempontból is figyelemre méltó fejlemény, hiszen a vidéki bázis évek óta a kormánypártok egyik legerősebb támasza. A mostani számok arra utalnak, hogy a gazdasági realitások – infláció, megélhetési költségek, bérdinamika lassulása – a hagyományosan kormánypárti térségekben is erodálhatják a bizalmat.

A közpolitikai kompetenciák megítélésében a Tisza Párt jelenleg előnyt élvez a legtöbb vizsgált területen.

A válaszadók szerint Magyar Péterék hatékonyabban szereznének EU-forrásokat, eredményesebben küzdenének a korrupció ellen, javítanák az egészségügy és az oktatás helyzetét, illetve hatékonyabban csökkentenék az inflációt.

A kormánykoalíció ugyanakkor megőrizte dominanciáját három kulcsterületen: a migráció megfékezése, a háborús konfliktusokból való kimaradás és a családpolitika továbbra is a Fidesz–KDNP erősségei.

A következő időszak politikai versenyét meghatározhatja, hogy mely témák kapnak hangsúlyt a kampányban.

A jelenlegi adatok alapján a gazdasági elégedetlenség, az uniós pénzek sorsa és az infláció alakulása kulcstényezők lehetnek.

Ezzel párhuzamosan továbbra is erős maradhat a biztonsági fókusz – migráció, külpolitikai stabilitás –, ahol a kormánypártok előnye érdemben nem csökkent. A választási időszakhoz közeledve így egy kettős narratíva rajzolódik ki: gazdasági változást váró, kritikus közvélemény egy politikai térben, ahol a bizonytalanság mértéke még mindig jelentős.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images