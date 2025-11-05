  • Megjelenítés
Gazdaság

16 500 növényt ültetnek el országszerte: kiderült, melyik területeken kezdik meg a munkát

Portfolio
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kezdeményezésére 2024-ben új, a külterületi közutak menti fásításra vonatkozó szabályozás lépett életbe. A változás azért született, hogy minél több zöld növény legyen az utak mentén, és a fák, cserjék telepítése az útépítési, forgalombiztonsági szempontok mellett a klímavédelem ügyét is szolgálja.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

A most induló „Növénytelepítés a közutak mentén” elnevezésű program a Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésével valósul meg.

Országszerte 39 helyszínen mintegy 100 millió forint értékben több mint 5 500 fát és 11 000 cserjét helyeznek ki.

A fásítás célja, hogy a növények árnyékot adjanak, kevesebb legyen a porszennyeződés, javuljon az út menti terültek víz- és hőháztartása, tisztább legyen a levegő. A több zöld több szén-dioxidot köt meg, kevesebb lesz az üvegházhatású gáz a levegőben, mérséklődhet a felmelegedés. Egy elültetett fa mintegy 20-25 kg CO2, míg egy cserje 2-5 kg CO2 megkötésére alkalmas évente.

A növénytelepítés az ország egész területén szakértő vállalkozók segítségével történik, akik nyílt közbeszerzés keretében nyerték el a munkát. Az elültetett csemeték hároméves utógondozását, öntözését, ápolását és gyomtalanítását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségi dolgozói végzik majd.

Még több Gazdaság

Súlyos baleset történt a 4-es főúton

Ugrott a decemberi kamatcsökkentés az USA-ban?

Veszélyes új rovar jelent meg Magyarországon: a hagyományos riasztók hatástalanok ellene

Az egyes területekre szakemberek választottak az élőhelyi viszonyokhoz illő növényeket – tájegységenként 4-6 félét. A telepített fafajok között szerepel a vénic és a szibériai szil, a mezei és a korai juhar; a virágos, a magas és a magyar kőris, a bugás csörgőfa, a kis- és nagylevelű hárs, valamint a cserjék közül az egybibés galagonya és a kökény. Ezek Magyarország klimatikus viszonyaihoz jól alkalmazkodó, szárazságtűrő, és kártevőkre, kórokozókra kevéssé fogékony fajok. Kiválóan alkalmasak közutak menti fásításra, főként mert ellenállók a porral, füsttel és egyéb szennyezőanyagokkal szemben. Ahol a környezeti adottságok és a telekhatárok lehetővé teszik, fasorok vagy ligetes fásítások alakíthatók ki belőlük – szükség szerint cserjékkel elegyítve. A növényzet nem veszélyezteti az autós közlekedést.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Megdöbbentő számok a magyar egészségügyből: az orvosok fele nem volt a munkahelyén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility