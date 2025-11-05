16 500 növényt ültetnek el országszerte: kiderült, melyik területeken kezdik meg a munkát
A most induló „Növénytelepítés a közutak mentén” elnevezésű program a Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésével valósul meg.
Országszerte 39 helyszínen mintegy 100 millió forint értékben több mint 5 500 fát és 11 000 cserjét helyeznek ki.
A fásítás célja, hogy a növények árnyékot adjanak, kevesebb legyen a porszennyeződés, javuljon az út menti terültek víz- és hőháztartása, tisztább legyen a levegő. A több zöld több szén-dioxidot köt meg, kevesebb lesz az üvegházhatású gáz a levegőben, mérséklődhet a felmelegedés. Egy elültetett fa mintegy 20-25 kg CO2, míg egy cserje 2-5 kg CO2 megkötésére alkalmas évente.
A növénytelepítés az ország egész területén szakértő vállalkozók segítségével történik, akik nyílt közbeszerzés keretében nyerték el a munkát. Az elültetett csemeték hároméves utógondozását, öntözését, ápolását és gyomtalanítását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségi dolgozói végzik majd.
Az egyes területekre szakemberek választottak az élőhelyi viszonyokhoz illő növényeket – tájegységenként 4-6 félét. A telepített fafajok között szerepel a vénic és a szibériai szil, a mezei és a korai juhar; a virágos, a magas és a magyar kőris, a bugás csörgőfa, a kis- és nagylevelű hárs, valamint a cserjék közül az egybibés galagonya és a kökény. Ezek Magyarország klimatikus viszonyaihoz jól alkalmazkodó, szárazságtűrő, és kártevőkre, kórokozókra kevéssé fogékony fajok. Kiválóan alkalmasak közutak menti fásításra, főként mert ellenállók a porral, füsttel és egyéb szennyezőanyagokkal szemben. Ahol a környezeti adottságok és a telekhatárok lehetővé teszik, fasorok vagy ligetes fásítások alakíthatók ki belőlük – szükség szerint cserjékkel elegyítve. A növényzet nem veszélyezteti az autós közlekedést.
