Akár 200 millió forint támogatást is nyerhetnek a magyar vállalkozások - Mutatjuk a részleteket

A magyar kormány 2025. október 6-ától bevezette a fix 3%-os kkv hitelt és megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. Ezt követően a hazai kkv-k további megerősítése érdekében elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemét, 20 milliárd forint keretösszeggel. A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét. Az előregisztráció november 6-án indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség, olvasható az NGM közleményében.

A közlemény szerint a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első üteme erős eredményeket hozott:

eddig közel 1400 vállalkozás részesült támogatásban, 108 milliárd forint értékben.

A támogatások révén több mint 200 milliárd forintnyi beruházás valósul meg országszerte, a forrás közel kétharmada pedig a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került, hozzájárulva a helyi gazdaság megerősödéséhez.

A kormány a hazai kkv-k még hatékonyabb támogatása érdekében a program folytatásról döntött. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok munkatermelékenysége között több mint kétszeres a különbség, ami indokolja, hogy vissza nem térítendő támogatásokkal is elősegítsük a kkv-k technológiai ugrását. A modern gépek hatékonyabb működést tesznek lehetővé, így nő a vállalkozások termelékenysége és versenyképessége, ami megkönnyíti a munkavállalók bérének kigazdálkodását. A kormány célja, hogy a hazai kkv-k bátran fejlesszenek, váltsanak technológiát, és álljanak át magasabb hozzáadott értékű termelésre.

A pályázat keretében a támogatás kizárólag új, modern eszközök beszerzését segíti. A program új szakaszában

egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással.

A forrás várhatóan további mintegy 250 vállalkozás fejlesztéséhez járulhat hozzá, ami legalább 40 milliárd forintnyi új beruházást eredményezhet a magyar gazdaságban. A támogatási összegek 2026 első negyedévében 100 százalékban előlegként kerülnek kifizetésre.

A pályázás menete a korábban megszokott rendben zajlik majd: az előregisztráció november 6-án indul, ezt követően november második felében megkezdődik a pályázatok előtöltése, míg a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség. Csak azok a vállalkozások nyújthatják be kérelmüket, akik az előregisztrációs szakaszban is részt vettek.

A program a vali.hu oldalon keresztül érhető el.

