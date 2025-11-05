Amerikába utazik Orbán Viktor – De nem akárhogyan

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy

a delegáció mérete miatt a Wizz Air egy speciális repülőgépe szállítja a magyar küldöttséget az Egyesült Államokba.

Bár a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére.

A mostani lesz a hatodik hivatalos találkozó a két államfő között, emlékeztetett Szijjártó Péter. A washingtoni csúcstalálkozón az ukrajnai helyzet hangsúlyos napirendi pontként fog szerepelni, ezen felül fókuszban lesz

"egy nagy, gazdasági és energetikai együttműködési csomag létrehozása" is.

A magyar delegációban helyet kapott többek között

Lantos Csaba energiaügyi miniszter,

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

Lázár János építési és közlekedési miniszter

és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,

valamint számos vállalati vezető is.

Mi várható pénteken?

A pénteki találkozón várhatóan tehát elsősorban az ukrajnai béketeremtésről, valamint gazdasági és energetikai együttműködési csomagról tárgyalnak majd a felek. Értesülések szerint Magyarország arra készül, hogy történelmi, földrajzi és műszaki okokra hivatkozva

hivatalosan is engedményt kérjen az orosz energiahordozókkal szembeni amerikai szankciók alól.

Cserébe a magyar fél kész lehet mélyíteni az együttműködést az Egyesült Államokkal a nukleáris technológia területén, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) kapcsán. Az amerikaiak számára ez új piacot, a magyar félnek pedig alternatívát jelentene az orosz függőség csökkentésére. Az SMR-ek területén az amerikai fejlesztések jelenleg előrébb járnak, mint az orosz vagy ázsiai versenytársaké.

Orbán washingtoni üzenete tehát az lehet, hogy Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és gázról, de hajlandó elmélyíteni az amerikai nukleáris és energetikai partnerséget.

Ha ezt az amerikai fél elfogadja, az formálisan is új energiapolitikai tengelyt nyithat Budapest és Washington között.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook oldala