Egy szervezet megmutatta, hogy miről szól valójában az energiaközösség - és az nem a profit

A projekt a Felzárkózó települések kormányzati program helyszínein, teljesen RRF-finanszírozásban valósult meg, 12,9 milliárd forintos uniós támogatással. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány eddig 20 naperőművet épített fel 12,5 MW összkapacitással, amelyek már csatlakoztak a hálózatra is.
A modell alapján
a helyben megtermelt energiát a piacon értékesítik, és az így befolyó bevételek a leginkább rászoruló családok energiaszámláit csökkentik.
A támogatás három elemből áll, amelyek keretében
- a háztartásokban, ahol szükséges, biztonságos árambeviteli pontot alakítanak ki az elektromos fűtőpaneleknek,
- feltöltik az előrefizetős mérőket, valamint
- elektromos fűtőpaneleket biztosítanak, hogy legalább egy helyiség minden családnál fűthető legyen a téli hónapokban.
A 2024/2025-ös fűtési szezonban 1000 nyertes család kapott fűtéstámogatást. A program keretében további 3 településen épül új erőmű és 1000 új családdal bővül a támogatottak száma.
A modell nemcsak energetikai, hanem szociális értelemben is úttörő:
a megtermelt napenergia a társadalmi felzárkózás eszközévé válik.
A projekt a közösségi energiatermelés és a társadalmi felelősségvállalás határterületén jött létre. A naperőművek helyszínválasztásánál a Máltai Szeretetszolgálat szakemberei figyelembe vették az alállomások elhelyezkedését, így a rendszer később energiaközösséggé is fejleszthető. Éppen ezért a szervezet az energiaközösségek jogi kereteinek finomítására is kidolgozott egy javaslatot, amely a jövőben lehetővé teheti, hogy a helyben termelt energia közvetlenül a közösségekhez jusson el.
A projektet az energiaszektor is kiemelkedő példaként értékeli. A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) elnöke, dr. Novák Csaba szerint a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezése új szintre emeli a megújuló energia társadalmi dimenzióját.
Az MMESZ kiemelten figyel arra, hogy a megújuló energia ne csak a technológiai fejlődést, hanem a társadalmi jólétet is biztosítsa. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat példája ennél is tovább megy és jól mutatja, hogy a napenergia közösségi formában is képes életeket megváltoztatni - biztonságos, tiszta és megfizethető fűtést nyújtva a legkiszolgáltatottabb családoknak, amely összességében a társadalmi felzárkózást szolgálja.
- mondta dr. Novák Csaba a Portfolionak eljuttatott közleményében.
Hozzátette: "most, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) közösen létrehoztuk a Magyar Energiaközösség Klasztert, különösen fontosnak tartjuk az energiaközösségi projektek támogatását, mert ezek mutatják meg, mit jelent valójában az energiaközösség: összefogást, felelősséget és fenntartható jövőt".
Címlapkép forrása: Máltai Szeretetszolgálat (Majoros Árpád Csaba)
