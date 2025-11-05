  • Megjelenítés
Egy szervezet megmutatta, hogy miről szól valójában az energiaközösség - és az nem a profit
Portfolio
A megújuló energia nem csupán technológiai kérdés, hanem társadalmi ügy is. Ezt a felismerést váltotta tettekre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely Magyarországon elsőként valósított meg olyan közösségi naperőmű-rendszert, amely közvetlenül segíti a legszegényebb családokat. Az RRF-finanszírozású program révén ma már 19 településen 20 naperőmű termel tiszta áramot a „máltai modell”, amelynek bevételei fűtéstámogatás formájában jutnak vissza a rászorulókhoz.

A projekt a Felzárkózó települések kormányzati program helyszínein, teljesen RRF-finanszírozásban valósult meg, 12,9 milliárd forintos uniós támogatással. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány eddig 20 naperőművet épített fel 12,5 MW összkapacitással, amelyek már csatlakoztak a hálózatra is.

A modell alapján

a helyben megtermelt energiát a piacon értékesítik, és az így befolyó bevételek a leginkább rászoruló családok energiaszámláit csökkentik.

A támogatás három elemből áll, amelyek keretében

Hatalmas kiskerlánc lép be a szomszédos piacra

Akár 200 millió forint támogatást is nyerhetnek a magyar vállalkozások - Mutatjuk a részleteket

Megszólalt a visszavonulásáról Cristiano Ronaldo

  • a háztartásokban, ahol szükséges, biztonságos árambeviteli pontot alakítanak ki az elektromos fűtőpaneleknek,
  • feltöltik az előrefizetős mérőket, valamint
  • elektromos fűtőpaneleket biztosítanak, hogy legalább egy helyiség minden családnál fűthető legyen a téli hónapokban.

A 2024/2025-ös fűtési szezonban 1000 nyertes család kapott fűtéstámogatást. A program keretében további 3 településen épül új erőmű és 1000 új családdal bővül a támogatottak száma.

A modell nemcsak energetikai, hanem szociális értelemben is úttörő:

a megtermelt napenergia a társadalmi felzárkózás eszközévé válik.

A projekt a közösségi energiatermelés és a társadalmi felelősségvállalás határterületén jött létre. A naperőművek helyszínválasztásánál a Máltai Szeretetszolgálat szakemberei figyelembe vették az alállomások elhelyezkedését, így a rendszer később energiaközösséggé is fejleszthető. Éppen ezért a szervezet az energiaközösségek jogi kereteinek finomítására is kidolgozott egy javaslatot, amely a jövőben lehetővé teheti, hogy a helyben termelt energia közvetlenül a közösségekhez jusson el.

A projektet az energiaszektor is kiemelkedő példaként értékeli. A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) elnöke, dr. Novák Csaba szerint a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezése új szintre emeli a megújuló energia társadalmi dimenzióját.

Az MMESZ kiemelten figyel arra, hogy a megújuló energia ne csak a technológiai fejlődést, hanem a társadalmi jólétet is biztosítsa. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat példája ennél is tovább megy és jól mutatja, hogy a napenergia közösségi formában is képes életeket megváltoztatni - biztonságos, tiszta és megfizethető fűtést nyújtva a legkiszolgáltatottabb családoknak, amely összességében a társadalmi felzárkózást szolgálja.

- mondta dr. Novák Csaba a Portfolionak eljuttatott közleményében.

Hozzátette: "most, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) közösen létrehoztuk a Magyar Energiaközösség Klasztert, különösen fontosnak tartjuk az energiaközösségi projektek támogatását, mert ezek mutatják meg, mit jelent valójában az energiaközösség: összefogást, felelősséget és fenntartható jövőt".

Címlapkép forrása: Máltai Szeretetszolgálat (Majoros Árpád Csaba)

