Fogyasztóvédelmi program indul Magyarországon
Fogyasztóvédelmi program indul Magyarországon

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos kampányt indít - jelentette be közleményében a fogyasztóvédelmi hatóság.

A "Mire figyeljünk vásárláskor?" című rendezvény célja, hogy

az idősebb korosztály számára közérthető, gyakorlatias tanácsokat adjon a mindennapi vásárlási helyzetekhez.

A résztvevők megismerhetik, hogyan előzhetik meg az online vásárláskor előforduló visszaéléseket és hogyan kerülhetik ki az egészségügyi szűrésekkel egybekötött termékbemutatók lehetséges kockázatait. Szóba kerülnek ezen kívül az élelmiszer-jelölések, az árfeltüntetések és egyéb fontos fogyasztóvédelmi tudnivalók is - ismertette az NKFH.

A rendezvényen részt vesz Csákiné Gyuris Krisztina, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkár, valamint az NGM és az NKFH több szakértője. Az előadások után lehetőség nyílik személyes beszélgetésre is, ahol a résztvevők megoszthatják tapasztalataikat és kérdéseiket a fogyasztóvédelmi, illetve élelmiszer-biztonsági szakemberekkel.

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

