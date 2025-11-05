Hatalmas kiskerlánc lép be a szomszédos piacra

A találkozóra a Carrefour kezdeményezésére került sor, amely Európa egyik vezető kiskereskedelmi lánca, több mint 30 országban van jelen, és bevételei több tízmilliárd eurót tesznek ki. A vállalat számára fontos az uniós szabályozásnak megfelelő piac és az egészséges verseny a kiskereskedelmi láncok között.

"Az ilyen kiskereskedelmi láncok érkezése mindenképpen hozzájárulna a verseny erősítéséhez, a fogyasztók nagyobb választási lehetőségeihez és a minőségi termékek versenyképes áron történő elérhetőségéhez. Célunk, hogy a piac dinamikus, egészséges és stabil legyen - a polgárok javára" - mondta Lazarevic miniszter a találkozó után.

A Carrefour széles élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékválasztékáról, a helyi termelőket és a fenntartható termelést támogató programjairól ismert.

Európában sikeresen kombinálja a hipermarketeket, szupermarketeket és kis városi üzleteket, kínálatát a helyi piac igényeihez igazítva.

"Megvitattuk konkrét terveiket. Szándékuk, hogy közvetlenül, közvetítők nélkül lépjenek be piacunkra, Szerbiát központi csomóponttá tegyék, és nagyszámú szerb vállalatot vonjanak be beszállítóként. Az általuk fontolgatott üzleti modell helyi partnerek keresése is franchise-okhoz. Megállapodtunk, hogy a tárgyalások az év végéig folytatódnak, amikor a felsővezetés képviselői Szerbiába látogatnak" - tette hozzá a miniszter.

