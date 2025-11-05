Ingyenes szigetelés: mutatjuk, hogy mely régiókban tört ki a felújítási láz

Az ÉVOSZ közleményéből az derül ki, hogy a felújítási programok iránti lakossági érdeklődés továbbra is felfokozott, ezért a várakozásuk szerint
az idei év végéig legalább 50 ezer család otthona válhat energia-takarékosabbá és olcsóbban fenntarthatóvá az EKR programnak köszönhetően.
Az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozata adatai alapján az ország észak-alföldi és észak-keleti régiói, ezen belül is kisebb települések kiemelkedően aktívak a programban. Az eddig megvalósult energetikai korszerűsítések 53 százaléka ezekben a térségekben valósult meg, több, mint 2,3 millió négyzetméter padlásfödém szigetelésével 16 ezer lakóépületen. Jellemző, hogy egy kisebb településen belül a jó hír gyorsan terjed, és ahol a lakosok látják a gördülékeny folyamatot, ott hamar bizalmat szavaznak az ingyenes lehetőségnek. Ez azért is pozitív fejlemény, mert energetikailag a leginkább elavult épületállomány ezeken a településtípusokon található.
Az EKR program újabb fontos mérföldköve, hogy a gyártók közül elsőként a hazai termékeket gyártó Masterplast indított el komplexebb felújítást - homlokzati hőszigetelést és padlásfödém szigetelést - is megvalósító kezdeményezését. A Hungarocell Felújítási Program lényege, hogy a gyártó térítésmentesen biztosítja a homlokzati hőszigetelő rendszer anyagát, így a lakosságnak csak a kivitelezést kell fizetnie, míg a padlásfödém szigetelés ebben a programban is teljesen ingyenes.
Az EKR program Hitelesített Energiamegtakarításokkal igazolt eredménye már most is jelentős. A szabályozás alapján vett számítás szerint az első hónapokban megvalósult 30 ezer lakóépület padlásfödém hőszigetelése közel 2 millió GJ igazolt energiamegtakarítást eredményez, ami évente kb. 60 millió m3 földgáz megspórolásának felel meg. A hőszigetelés 25 éves időtávon fejti ki pozitív hatását, így a program eredménye az ország tartós rezsicsökkentéséhez is tevékenyen hozzájárul.
A hazai épületállomány korszerűsítésével könnyen megspórolható lenne évi 1 milliárd köbméter gáz is, ezért a szigorúbb kvóták hosszabb távú fenntartását javaslom. A jelenleg 2026-ra előírt 1,4%-os kötelezettségi szint 2030-ig történő meghosszabbítása megteremtené az alapot a hosszú távú tervezhetőséghez és biztosíthatja a program tartós pozitív hatását.
- mondta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke.
A szigorúbb EKR szabályozás hatásaként jelentősen és tartósan csökken az ország energiaigénye és karbonlábnyoma. A szakszövetség összhangban a Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatával azt javasolja a törvényalkotóknak, hogy a 2026-ra előírt 1,4%-os kötelezetti kvótát terjesszék ki 2030-ig. Ez a módosítás hosszabb távon is biztosítja az EKR program pozitív hatásait, amivel jelentősen hozzájárul a hazai épületállomány energetikai megújulásához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tömegbe hajtott egy autós Franciaországban, elfogásakor Allahu akbart kiáltott
Legkevesebb kilenc sérültről tudni.
Többet költenek az emberek a Mekikben
Nő az üzletek forgalma.
Gyorsvonati hálózattal erősít Brüsszel, Budapest csatlakozásai is javulhatnak
Közlekedésügyi áttörésekkel javítanának az EU versenyképességi pozícióján.
Egy szervezet megmutatta, hogy miről szól valójában az energiaközösség - és az nem a profit
Fókuszban a rászoruló családok.
Amerikai börtönből szabadult az Al-Kaida egykori terrorvezére, most Donald Trumppal ráz kezet – Mégis kicsoda Ahmed al-Saraa?
Nem mindennapi történet Szíria új elnökéé.
Orosz tábornok: ha ezt a fegyvert elveszti Ukrajna, a hadsereg pillanatok alatt összeomlik
"Elsősorban ezekkel sikerült valahogy kezelniük a helyzetet."
Súlyos a helyzet Japánban, bevetik a katonaságot
A medvék ellen.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.