Ingyenes szigetelés: mutatjuk, hogy mely régiókban tört ki a felújítási láz

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerint óriási az érdeklődés az energiamegtakarítást célzó lakossági felújítások iránt, és az új EKR szabályozásnak köszönhetően az év végéig legalább 50 ezer otthon válhat energiahatékonyabbá és olcsóbban fenntarthatóvá.

Az ÉVOSZ közleményéből az derül ki, hogy a felújítási programok iránti lakossági érdeklődés továbbra is felfokozott, ezért a várakozásuk szerint

az idei év végéig legalább 50 ezer család otthona válhat energia-takarékosabbá és olcsóbban fenntarthatóvá az EKR programnak köszönhetően.

Az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozata adatai alapján az ország észak-alföldi és észak-keleti régiói, ezen belül is kisebb települések kiemelkedően aktívak a programban. Az eddig megvalósult energetikai korszerűsítések 53 százaléka ezekben a térségekben valósult meg, több, mint 2,3 millió négyzetméter padlásfödém szigetelésével 16 ezer lakóépületen. Jellemző, hogy egy kisebb településen belül a jó hír gyorsan terjed, és ahol a lakosok látják a gördülékeny folyamatot, ott hamar bizalmat szavaznak az ingyenes lehetőségnek. Ez azért is pozitív fejlemény, mert energetikailag a leginkább elavult épületállomány ezeken a településtípusokon található.

Az EKR program újabb fontos mérföldköve, hogy a gyártók közül elsőként a hazai termékeket gyártó Masterplast indított el komplexebb felújítást - homlokzati hőszigetelést és padlásfödém szigetelést - is megvalósító kezdeményezését. A Hungarocell Felújítási Program lényege, hogy a gyártó térítésmentesen biztosítja a homlokzati hőszigetelő rendszer anyagát, így a lakosságnak csak a kivitelezést kell fizetnie, míg a padlásfödém szigetelés ebben a programban is teljesen ingyenes.

Az EKR program Hitelesített Energiamegtakarításokkal igazolt eredménye már most is jelentős. A szabályozás alapján vett számítás szerint az első hónapokban megvalósult 30 ezer lakóépület padlásfödém hőszigetelése közel 2 millió GJ igazolt energiamegtakarítást eredményez, ami évente kb. 60 millió m3 földgáz megspórolásának felel meg. A hőszigetelés 25 éves időtávon fejti ki pozitív hatását, így a program eredménye az ország tartós rezsicsökkentéséhez is tevékenyen hozzájárul.

A hazai épületállomány korszerűsítésével könnyen megspórolható lenne évi 1 milliárd köbméter gáz is, ezért a szigorúbb kvóták hosszabb távú fenntartását javaslom. A jelenleg 2026-ra előírt 1,4%-os kötelezettségi szint 2030-ig történő meghosszabbítása megteremtené az alapot a hosszú távú tervezhetőséghez és biztosíthatja a program tartós pozitív hatását.

- mondta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke.

A szigorúbb EKR szabályozás hatásaként jelentősen és tartósan csökken az ország energiaigénye és karbonlábnyoma. A szakszövetség összhangban a Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatával azt javasolja a törvényalkotóknak, hogy a 2026-ra előírt 1,4%-os kötelezetti kvótát terjesszék ki 2030-ig. Ez a módosítás hosszabb távon is biztosítja az EKR program pozitív hatásait, amivel jelentősen hozzájárul a hazai épületállomány energetikai megújulásához.

