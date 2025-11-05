Itt van a Mol 9 pontja: az olajcég szerint ezekre van most égető szükség

A Mol csoport kézzelfogható intézkedéseket ösztönöz Európa ipari versenyképességének helyreállítása érdekében, figyelmeztetve arra, hogy a magas energiaköltségek, a szabályozás összetettsége és terhe, valamint az egyre inkább széttagolt piacok veszélyeztetik a kontinens hosszú távú jólétét. A vállalat friss közleményében egy Európai Versenyképességi Minimumot szorgalmaz, amely iránymutatás lehet egy koherens, megvalósítható uniós szintű iparpolitikához.

Bacsa György, a Mol csoport Csoportszintű Stratégiai Ügyvezető Igazgatója szerint Európának túl kell lépnie a vitákon, és kézzelfogható intézkedéseket kell hoznia ipari bázisának megóvása érdekében. „Európa ipari akkumulátora még mindig működik, de megfelelő feszültségre van szükségünk az újratöltéséhez” – mondta a Mol csoport brüsszeli éves fogadásán.

Ez okosabb szabályozást, gyorsabb döntéseket és összehangolt támogatást jelent, hogy az európai gyártóknak valódi esélyük legyen a globális versenyben.

A Mol csoport úgynevezett Európai Versenyképességi Minimumot javasol:

egy olyan közös keretrendszert, amely világos alapelvek mentén rögzítené a kontinens iparpolitikáját.

A javaslat olyan gazdasági megközelítést ösztönöz, melynek középpontjában a növekedés és az ipar áll. Rámutat, hogy Európának gyakorlatias és kiszámítható szabályokra, biztonságos és megfizethető energiára és nyersanyagokra, valamint olyan üzleti környezetre van szüksége, amelyben a vállalatok tisztességes feltételek mellett tudnak befektetni és versenyezni. Kiemeli továbbá a bürokrácia és az adók csökkentésének, az európai gyártók támogatásának és megvédésének, valamint az ipari és klímacélok globális realitásokkal való összehangolásának szükségességét.

Az Európai Versenyképességi Minimum kilenc fő szempontot határoz meg, amelyek a Mol szerint együttesen képezhetik az európai hosszú távú ipari stratégia alapját:

Bármely gazdaságpolitika alapvető célja a vállalati szektor stabil pénzügyi teljesítménye által vezérelt gazdasági növekedés kell legyen. A felülről irányított szabályozási intézkedések végrehajtása előtt részletes megvalósíthatósági elemzésre (gazdasági, társadalmi, technológiai) van szükség. Az energia, a nyersanyagok és a kulcsfontosságú anyagok napi ellátásbiztonságát kiemelt prioritásként kell kezelni. Csökkenteni kell az energiaárakat, a bürokráciát és az adókat. A szabályozónak a komplex ökoszisztémákra és értékláncokra kell összpontosítania ahelyett, hogy csak adott területeket támogatna. Támogatni kell a kulcsfontosságú technológiákba és innovációkba történő beruházásokat. Saját, erős és független finomító- és vegyipari infrastruktúrára van szükségünk. Meg kell védenünk az európai gyártókat, és a támogatásokat a „Made in Europe” programra kell összpontosítani. Több szövetségesre van szükségünk: a nemzetközi klímapolitikai intézkedéseket sokkal nagyobb mértékben kell integrálni az EU-s szabályozásba, és szembe kell néznünk a globális valósággal. Reális és rugalmas, üzletileg megalapozott és regionális sajátosságokon alapuló célokra van szükségünk.

Bacsa György hangsúlyozta, hogy Európa jóléte és függetlensége az erős ipari alapoktól, valamint a politikai döntéshozók és az üzleti szféra közötti szorosabb együttműködéstől függ. „Egy erős Európához erős iparra van szükség” – mondta.

Címlapkép forrása: Portfolio