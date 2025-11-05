  • Megjelenítés
Jelentősen változik az időjárás: ennek súlyos hatásai lesznek Magyarországon, szennyező porra készülhetünk
Jelentősen változik az időjárás: ennek súlyos hatásai lesznek Magyarországon, szennyező porra készülhetünk

A következő napokban alapvetően átrendeződik a nagytérségű időjárási helyzet Európa felett - számolt be a Weather on Maps csapata legutóbbi elemzésében. A szakemberek szerint csapadékmentes idő várható a környező magashegységekben, valamint Magyarországon is, amely mégtovább fokozza a talaj szárazságát az országban. A következő napokban országszerte nagyobb ködmezők alakulhatnak ki hajnalban és reggel, amelyek a közlekedésbiztonságot is veszélyeztethetik majd. Mivel a napokban nagyon stabil légrétegződés, gyenge szél várható, különösen az az Északi-középhegység völgyeiben, valamint a hegyközi medencékben a légszennyezettség is egyre nőni fog majd, miközben a faüzelésből származó porral és korommal dúsulhatnak fel az alsóbb légrétegek.

Az előrejelzések szerint a hét folyamán egyre makacsabb köd ereszkedik majd Magyarországra, amelynek légköri hátteréről közölt elemzést a Weather on Maps csapata.

mpX_img_nat_wspd300_wfld300_wbarb_gpot500_pcenter_portf_ifs_202511041200
A poláris jet (magaslégkörben futó áramlás) egyre távolodik az európai kontinenstől. Kép forrása: Weather on Maps

Miközben a poláris jet, és vele együtt a mérsékelt övi ciklonok pályája is északnyugat felé húzódik vissza, egy stabil anticiklon épül ki Közép-Európában. Ez a szakemberek szerint egyrészt

kiváló látási viszonyokat, ragyogó, stabil időjárást eredményezhet majd, másrészt azonban egyre ködösebb és szennyezettebb levegőt a síkvidékeken és a völgyekben.

geopotenciál-nyomás-európa-időjárás-előrejelzés
A magasnymás ("H") középppontja a következő napokban éppen Magyarország felett lehet. Kép forrása: Weather on Maps

Mindeközben a mediterrán térségben a meleg tengerfelszín és a lehűlt légkör kombinációja tartós instabilitást tart fenn, és sekély légörvények, kisebb ciklonok sorozatos kialakulását segíti elő, így arrafelé az időjárás mozgalmas és változékony marad. Ez a helyzet akár hetekig is fennmaradhat; az anticiklon pozíciójának kisebb elmozdulásai szoktak csak némi változást okozni.

köd-magyarország-nov-6-időjárás
Felhőzet előrejelzése november 6-ára. Kép forrása: Weather on Maps

A köd előrejelzése a meteorológiai modellek számára nem egyszerű feladat, ugyanis a modellek térbeli felbontása gyarkan nem elég nagy ahhoz, hogy a köd kis léptékű változásait képes legyen pontosan szimulálni. Ezen felül pedig a legkisebb tubulencia is hatással lehet az előrejelzés pontosságára.

Környékünk síkvidékeit, medencéit várhatóan egyre inkább terjeszkedő és tartósan megmaradó köd vagy alacsony rétegfelhő borítja, a hegységek felett viszont felhőtlen lehet az ég

- írják a szakemberek bejegyzésükben.

mpX_img_ceu_cldt_ptot_picto_icoeu_202511070600
Felhőzet előrejelzése november 7-ére. Kép forrása: Weather on Maps
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

