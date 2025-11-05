Jelentősen változik az időjárás: ennek súlyos hatásai lesznek Magyarországon, szennyező porra készülhetünk

Az előrejelzések szerint a hét folyamán egyre makacsabb köd ereszkedik majd Magyarországra, amelynek légköri hátteréről közölt elemzést a Weather on Maps csapata.

A poláris jet (magaslégkörben futó áramlás) egyre távolodik az európai kontinenstől. Kép forrása: Weather on Maps

Miközben a poláris jet, és vele együtt a mérsékelt övi ciklonok pályája is északnyugat felé húzódik vissza, egy stabil anticiklon épül ki Közép-Európában. Ez a szakemberek szerint egyrészt

kiváló látási viszonyokat, ragyogó, stabil időjárást eredményezhet majd, másrészt azonban egyre ködösebb és szennyezettebb levegőt a síkvidékeken és a völgyekben.

A magasnymás ("H") középppontja a következő napokban éppen Magyarország felett lehet. Kép forrása: Weather on Maps

Mindeközben a mediterrán térségben a meleg tengerfelszín és a lehűlt légkör kombinációja tartós instabilitást tart fenn, és sekély légörvények, kisebb ciklonok sorozatos kialakulását segíti elő, így arrafelé az időjárás mozgalmas és változékony marad. Ez a helyzet akár hetekig is fennmaradhat; az anticiklon pozíciójának kisebb elmozdulásai szoktak csak némi változást okozni.

Felhőzet előrejelzése november 6-ára. Kép forrása: Weather on Maps

A köd előrejelzése a meteorológiai modellek számára nem egyszerű feladat, ugyanis a modellek térbeli felbontása gyarkan nem elég nagy ahhoz, hogy a köd kis léptékű változásait képes legyen pontosan szimulálni. Ezen felül pedig a legkisebb tubulencia is hatással lehet az előrejelzés pontosságára.

Környékünk síkvidékeit, medencéit várhatóan egyre inkább terjeszkedő és tartósan megmaradó köd vagy alacsony rétegfelhő borítja, a hegységek felett viszont felhőtlen lehet az ég

- írják a szakemberek bejegyzésükben.

Felhőzet előrejelzése november 7-ére. Kép forrása: Weather on Maps

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images