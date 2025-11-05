Kétségbeejtő dolog bukott a felszínre: elképesztően sok embert bántalmaztak gyerekkorában

Az Angliára és Walesre - vagyis a brit lakosság több mint 90 százalékára - kiterjedő, évente elvégzett bűnügyi felmérés (Crime Survey for England and Wales, CSEW) adatai szerint jelenleg 13,6 millió azoknak a felnőtteknek a száma, akik 18 éves koruk előtt bántalmazást éltek át. Az ONS hangsúlyozza: ez azt jelenti, hogy
a jelenlegi felnőtt brit lakosság 29 százaléka szenvedett rendszeres gyerekkori bántalmazásoktól.
A felmérés szerint a bántalmazások legnagyobb arányban előforduló formája az érzelmi bántalmazás volt: ilyenről a felmérésbe bevont brit felnőttek 22,7 százaléka - 10,6 millió ember - számolt be. Rendszeres gyerekkori fizikai tettlegesség a vizsgálat résztvevőinek 16,5 százalékát érte; ilyen traumákat 7,7 millió ember élt át 18 éves kora előtt.
A bántalmazások összes vizsgált formáját tekintve a nők 31,5 százaléka (7,5 millió felnőtt nő), a férfiak 26,4 százaléka (6,1 millió felnőtt férfi) nyilatkozott úgy, hogy gyerekkorában érte valamilyen bántalmazás.
Szexuális támadást 4,3 millió brit felnőtt élt át 18 éves kora előtt. A gyerekkori szexuális támadások áldozatainak többsége ismerte az elkövetőt, de 33,2 százalékuk arról számolt be, hogy idegenek részéről szenvedett el bántalmazást. A gyerekkori szexuális bántalmazások 91,3 százalékát férfiak követték el; a támadások 30,5 százaléka otthon érte a gyerekeket.
Az érzelmi és fizikai bántalmazások elkövetői között az ilyen támadásokat elszenvedő gyerekek szülei voltak a legtöbben: az érzelmi visszaélések 29,4 százalékát a vizsgálat résztvevői szerint apjuk, 25,6 százalékát édesanyjuk követte el. A fizikai erőszakcselekmények 45,6 százalékáért a gyerekek apja, 37,2 százalékáért a kiskorú áldozatok anyja volt a felelős - áll a brit statisztikai hivatal szerdai átfogó ismertetésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
