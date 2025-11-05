Kiderült, hányan vettek részt közfoglalkoztatáson

Idén mintegy 66 ezer ember vett részt országszerte közfoglalkoztatási programokban - mondta a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkára, amikor átadták a legjobb munkaadókat elismerő 2025. évi Start Plusz Díjakat szerdán Budapesten.

Réthy Pál közölte, hogy a programok finanszírozására idén 140,8 milliárd forint áll rendelkezésre.

Mint elmondta: a Járási Start Mintaprogramok 1080 településen valósulnak meg, több mint 26 ezer ember részvételével, akik a többi között állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak és segítik a helyi közösség építését. A belterületi utak karbantartása, az árkok tisztítása, a parlagfű elleni védekezés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a települések élhetőbbek, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek - tette hozzá.

Közlése szerint a Járási Start Mintaprogramok mellett kiemelt jelentőségűek az Országos Közfoglalkoztatási Programok is, amelyek az idén két ütemben, átlagosan 7964 fő közfoglalkoztatásával valósulnak meg. Továbbá fontos a hajléktalan és egészségkárosodott emberek foglalkoztatását célzó mintaprogram, amely 18 vármegyében és a fővárosban zajlik 37 szervezetnél, több mint 600 ember részvételével.

Az idén fokozott figyelmet fordítottak a parlagfű elleni védekezésre, amelyben több mint 30 ezer közfoglalkoztatott vett részt közel 5 ezer hektáron.