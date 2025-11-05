Lángra kapott Oroszország egyik legfontosabb kikötője, máris itt vannak a fájó következények

Források szerint a tuapszei fekete-tengeri kikötő felfüggesztette az üzemanyag-exportot, miután az ukrán dróntámadások nyomán leállt a Rosznyefty helyi finomítója - írja a Reuters. Az ukrán drónok vasárnap találták el Tuapszét, Oroszország egyik legfontosabb fekete-tengeri olajkikötőjét, tüzet okozva és legalább egy hajót megrongálva.

A helyi olajfinomító a november 2-i ukrán dróntámadások után leállította a kőolaj-feldolgozást

– közölte két iparági forrás a tuapszei fekete-tengeri kikötőről, amit az LSEG hajókövetési adatai is alátámasztanak.

Ukrajna vasárnap közölte, hogy drónjai eltalálták Tuapszét, Oroszország egyik legfontosabb fekete-tengeri olajkikötőjét, tüzet okozva és legalább egy hajót megrongálva.

Kijev az energiaszektor célzásával igyekszik gyengíteni Oroszország háborús gazdaságát. A regionális adminisztráció megerősítette, hogy a csapás tüzet okozott a kikötőben. Ukrajna hónapok óta támad orosz olajfinomítókat, tárolókat és vezetékeket, miközben az ukrán energetikai infrastruktúrát is érik orosz csapások.

A források szerint a Rosznyefty ellenőrzése alatt álló finomító – amely termelésének nagy részét exportálja – a kikötői infrastruktúrában keletkezett károk miatt másnap leállította a feldolgozást. A Rosznyefty és az orosz kikötői ügynökség nem reagált azonnal a kommentár iránti megkeresésekre.

A támadást megelőzően Tuapsze novemberre az olajtermék-kivitel növelését tervezte. Az LSEG adatai szerint három tanker tartózkodott a kikötőben a csapás idején, nafta-, dízel- és fűtőolaj-rakodásra. Szerdára mindhárom hajót eltávolították a rakpartoktól, és a kikötő közelében horgonyoztak.

A döntően exportra termelő tuapszei üzem

napi 240 ezer hordó kőolaj feldolgozására képes,

és naftát, fűtőolajat, vákuumgázolajat, valamint magas kéntartalmú gázolajat állít elő. A finomítót – amelyet már több alkalommal is dróntámadások értek – főként Kínába, Malajziába, Szingapúrba és Törökországba szállítja termékeit.

