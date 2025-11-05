Lengyelország bekopogtatott szomszédjához egy amerikai LNG-ajánlattal

Az Egyesült Államokból származó cseppfolyós földgáz (LNG) jövőbeli "alternatív szállítására" tett ajánlatot Szlovákiának Karol Nawrocki lengyel államfő Pozsonyban - írta meg az MTI.

Nawrocki erről a két államfő találkozóját követően tartott közös sajtótájékoztatón beszélt és azt mondta, hogy

Lengyelország az amerikai eredetű földgáz szállítási csomópontja lehetne.

A szlovák államfő üdvözölte az ajánlatot, és kijelentette: a két ország gázvezeték-kapcsolata lehetővé teszi, hogy a jövőben Lengyelország "jelentős alternatíva" legyen a Szlovákiába irányuló gázszállítás terén.

Természetesen csak akkor, ha annak ára és a tranzitköltségek észszerűek. De egy egyedülálló lehetőségről van szó arra vonatkozóan, hogyan lehet még inkább diverzifikálni az energiahordozók behozatalát

- mondta Peter Pellegrini, Szlovákia köztársasági elnöke.

A találkozón a két ország közti jövőbeni hadiipari együttműködés lehetőségeiről is szó esett. A téma kapcsán Pellegrini azt mondta: fegyveres erői szükségleteinek ellátása terén Szlovákia készen áll "lényegi" együttműködésre a szlovák gyártási kapacitásokat is kihasználó lengyel hadiiparral. Kifejtette: Szlovákia érdeklődést mutat a Lengyelországban gyártani tervezett K-2-es típusú dél-koreai tankok iránt.

