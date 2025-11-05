  • Megjelenítés
Lezuhant és felrobbant egy repülőgép, legalább heten meghaltak
Gazdaság

Lezuhant és felrobbant egy repülőgép, legalább heten meghaltak

Portfolio
Legalább hét ember meghalt és tizenegy megsérült, amikor egy UPS teherszállító repülőgép lezuhant és felrobbant a louisville-i nemzetközi repülőtéren - írta a Marketwatch.

Legalább hét halálos áldozata és tizenegy sérültje van annak a balesetnek, amikor egy UPS teherszállító gép lezuhant, majd felrobbant a louisville-i nemzetközi repülőtéren.

A baleset kedden, helyi idő szerint 17:15 körül történt, amikor a McDonnell Douglas MD-11 típusú, 1991-ben gyártott repülőgép Honoluluba indult volna a UPS Worldport központjából, a Louisville Muhammad Ali Nemzetközi Repülőtérről.

A felvételeken látható, hogy a gép bal szárnyán lángok csaptak fel és füstcsík keletkezett. A repülőgép enyhén felemelkedett, majd lezuhant és hatalmas tűzgömbben robbant fel. A videók a kifutópálya végénél lévő épület megrongálódott tetejét is mutatják.

A halálos áldozatok száma kedd estére legalább hétre emelkedett, közülük négyen nem a repülőgépen tartózkodtak. A tizenegy sérült közül többen súlyos állapotban vannak, közölte Andy Beshear, Kentucky kormányzója.

Még több Gazdaság

Oroszország és Törökország a tárgyalóasztalhoz ült, hogy megkössék a következő nagy gázalkut

Jelentősen változik az időjárás: ennek súlyos hatásai lesznek Magyarországon, szennyező porra készülhetünk

Vészhelyzet a világűrben: becsapódás érte a kínai űrhajót, bizonytalan a hazatérés időpontja

A kormányzó nem tudott információt adni a fedélzeten tartózkodó három személyzeti tag állapotáról. A baleset következtében a Kentucky Petroleum Recycling üzem "közvetlen találatot kapott", és egy közeli autóalkatrész-üzem is érintett volt.

A UPS louisville-i központja a vállalat legnagyobb csomagkezelő létesítménye, ahol több ezer ember dolgozik, naponta 300 járat közlekedik, és óránként több mint 400 000 csomagot kezelnek.

A repülőteret lezárták, és várhatóan csak szerda reggel nyitják meg újra. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vezeti majd a baleset kivizsgálását.

A szemtanúk beszámolói szerint a robbanás ereje hatalmas volt. Tom Brooks Jr., aki a közelben fémújrahasznosító vállalkozást üzemeltet, azt mondta: "Ez hatalmas volt. Úgy nézett ki, mint egy háborús övezet."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megdöbbentő számok a magyar egészségügyből: az orvosok fele nem volt a munkahelyén
Bréking! Orbán Viktor bejelentette, hogy januártól jön a 14. havi nyugdíj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility