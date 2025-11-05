Lezuhant és felrobbant egy repülőgép, legalább heten meghaltak

Legalább hét halálos áldozata és tizenegy sérültje van annak a balesetnek, amikor egy UPS teherszállító gép lezuhant, majd felrobbant a louisville-i nemzetközi repülőtéren.

A baleset kedden, helyi idő szerint 17:15 körül történt, amikor a McDonnell Douglas MD-11 típusú, 1991-ben gyártott repülőgép Honoluluba indult volna a UPS Worldport központjából, a Louisville Muhammad Ali Nemzetközi Repülőtérről.

A felvételeken látható, hogy a gép bal szárnyán lángok csaptak fel és füstcsík keletkezett. A repülőgép enyhén felemelkedett, majd lezuhant és hatalmas tűzgömbben robbant fel. A videók a kifutópálya végénél lévő épület megrongálódott tetejét is mutatják.

A halálos áldozatok száma kedd estére legalább hétre emelkedett, közülük négyen nem a repülőgépen tartózkodtak. A tizenegy sérült közül többen súlyos állapotban vannak, közölte Andy Beshear, Kentucky kormányzója.

A kormányzó nem tudott információt adni a fedélzeten tartózkodó három személyzeti tag állapotáról. A baleset következtében a Kentucky Petroleum Recycling üzem "közvetlen találatot kapott", és egy közeli autóalkatrész-üzem is érintett volt.

A UPS louisville-i központja a vállalat legnagyobb csomagkezelő létesítménye, ahol több ezer ember dolgozik, naponta 300 járat közlekedik, és óránként több mint 400 000 csomagot kezelnek.

A repülőteret lezárták, és várhatóan csak szerda reggel nyitják meg újra. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vezeti majd a baleset kivizsgálását.

A szemtanúk beszámolói szerint a robbanás ereje hatalmas volt. Tom Brooks Jr., aki a közelben fémújrahasznosító vállalkozást üzemeltet, azt mondta: "Ez hatalmas volt. Úgy nézett ki, mint egy háborús övezet."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images