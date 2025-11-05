Megszólalt a visszavonulásáról Cristiano Ronaldo

A 40 éves, ötszörös Aranylabdás csatár a Piers Morgan Uncensored kedden sugárzott interjújában arról beszélt, hogy bár rendkívül nehéz lesz lezárni pályafutását, felkészült a futball utáni életre. Mint mondta, már 25–27 éves kora óta tudatosan készül erre az időszakra. Úgy érzi, képes kezelni a rá nehezedő nyomást, noha semmi sem hasonlítható ahhoz az adrenalinfröccshöz, amit egy gól jelent. Hozzátette, hogy mindennek van kezdete és vége, ezért
több időt szán majd magára és a családjára, gyermekeinek nevelésére.
Az Al-Nassr támadója, aki klub- és válogatott szinten együtt 952 góllal minden idők legeredményesebb góllövője, nemrég jelezte, hogy visszavonulása előtt az ezret célozza meg. Arra a kérdésre, mikor akasztja szögre a stoplist, csak annyit felelt:
Hamarosan.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
