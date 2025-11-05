Nagy a baj Ausztriában, jön az új nemzeti stratégia

Az osztrák kormány november 10-én mutatja be felülvizsgált, antiszemitizmus elleni nemzeti stratégiáját - közölte szerdán Alexander Pröll, a szövetségi kancellária államtitkára. 2025 első felében 726 antiszemita incidenst regisztráltak Ausztriában, ráadásul a különösen fenyegető esetek száma a nyári hónapokban megnőtt. Oskar Deutsch, a Bécsi Zsidó Hitközség (IKG) elnöke szerint "az antiszemita cunami tartós árvízzé változott".

A Bécsi Zsidó Hitközség (IKG) szerdán kiadott sajtóközleménye szerint 2025 első felében 726 antiszemita incidenst regisztráltak Ausztriában, köztük fizikai támadást, fenyegetést, anyagi kárt, leveleket és sértő viselkedést. A tavalyi év azonos időszakában 808 esetet jelentettek be náluk, 2023-ban pedig, a Hamász palesztin terrorszervezet izraeli támadásai előtt 311 bejelentést rögzítettek.

Az IKG antiszemita incidensekkel kapcsolatos bejelentéseket fogadó központja csak az egyértelműen antiszemita eseteket veszi figyelembe. Közlésük szerint a különösen fenyegető esetek száma a nyári hónapokban megnőtt, de ez az adat már az éves jelentésbe kerül be, amely várhatóan 2026 tavaszán jelenik meg.

Az antiszemita cunami tartós árvízzé változott

- értékelte a kialakult helyzetet Oskar Deutsch, a Bécsi Zsidó Hitközség (IKG) elnöke. A zsidók fenyegetett helyzetben vannak, de a zsidó élet továbbra is "Ausztria szerves része", ami az átfogó biztonsági intézkedéseknek köszönhető - mondta. A IKG felszólította a politikusokat, az igazságszolgáltatást és a civil társadalmat, hogy tegyenek lépéseket az antiszemitizmus ellen.

"Ha meg akarjuk őrizni a zsidó életet Ausztriában, védelemre, szolidaritásra és egyértelmű állásfoglalásra van szükség - minden egyes nap" - jelentette ki Alexander Pröll államtitkár. A cél az, hogy "egyértelmű jelzést küldjünk" - fűzte hozzá, mivel a jelenlegi számok intő jelnek tekinthetők. Ezzel kapcsolatban az államtitkár rámutatott, hogy az antiszemitizmus továbbra is magas szinten van Ausztriában, és egyre elfogadottabb.

Az antiszemitizmus elleni határozott fellépés kormányzati munkánk elengedhetetlen része

- hangsúlyozta Gerhard Karner belügyminiszter közleményében, amelyben leszögezte, hogy az állam jól együttműködik a zsidó közösségekkel. "A biztonsági hatóságok megbízatása egyértelmű: megvédeni az ausztriai zsidó közösséget, azzal a céllal, hogy megőrizzék együttélésüket a nyilvánosság előtt és láthatóvá tegyék azt" - fogalmazott Karner.

Jörg Leichtfried, a szövetségi belügyminisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy szoros kapcsolat van az Európán kívüli fejlemények és az ausztriai zsidó közösséggel szembeni radikalizálódás között. Hangsúlyozta, hogy ez ellen fel kell lépni, különös tekintettel a múltra.

Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter azt emelte ki közleményében, hogy a szövetségi kormánynak és a társadalomnak "még határozottabban kell fellépnie az erőszak, a gyűlölet és az uszítás ellen". Ezért

az osztrák kormány felülvizsgálja az antiszemitizmus elleni nemzeti stratégiát, és kitágítja a demokratikus nevelést.

"Mert az antiszemitizmus nemcsak a zsidók, hanem alapvető demokratikus értékeink ellen is irányul" - indokolta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images