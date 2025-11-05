  • Megjelenítés
Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép
Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép

A német feldolgozóiparban 1,1%-kal nőttek a megrendelések 2025 szeptemberében az előző hónaphoz képest, miközben az éves összehasonlításban 4,3%-os csökkenés mutatkozott - írta a Destatis.

A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai szerint a feldolgozóiparban a reálértéken számított új megrendelések

1,1%-kal emelkedtek 2025 szeptemberében az előző hónaphoz képest, szezonális és naptárhatással kiigazítva.

A nagymegrendelések nélkül számítva a növekedés még jelentősebb, 1,9%-os volt.

A hosszabb távú tendenciákat vizsgálva azonban kevésbé kedvező a kép

A 2025 harmadik negyedévi megrendelések 3 %-kal maradtak el a második negyedévitől. A nagymegrendelések nélkül számolva ez a csökkenés 1,5%-os volt. Az augusztusi adatokat felülvizsgálva a megrendelések 0,4%-kal csökkentek júliushoz képest.

A szeptemberi pozitív fejlemények elsősorban az autóipar (+3,2%) és az elektromos berendezések gyártása (+9,5%) területén tapasztalt növekedésnek köszönhetők. Szintén kedvezően hatott az egyéb közlekedési eszközök (repülőgépek, hajók, vonatok, katonai járművek) gyártásának 7,5%-os bővülése.

Ezzel szemben a fémfeldolgozási termékek gyártásának 19%-os visszaesése negatívan befolyásolta az összteljesítményt. Ebben a szektorban 2025 augusztusában több nagymegrendelést is regisztráltak. A fémalapanyagok gyártása szintén jelentősen, 5,6%-kal csökkent szeptemberben.

Termékkategóriák szerint a köztes termékek megrendelései 1,4%-kal, a fogyasztási cikkek megrendelései pedig 6,2%-kal nőttek szeptemberben az előző hónaphoz képest. A tőkejavak megrendelései az előző havi szinten maradtak.

A külföldi megrendelések 3,5%-kal emelkedtek, ezen belül az eurózónából érkező megrendelések 2,1%-kal, az eurózónán kívülről érkezők pedig 4,3%-kal nőttek. A belföldi megrendelések ugyanakkor 2,5%-kal csökkentek.

A feldolgozóipari árbevétel tekintetében kedvezőtlenebb a helyzet: a reálértéken számított árbevétel 2025 szeptemberében 2,1%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, szezonális és naptárhatással kiigazítva. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a naptárhatással kiigazított árbevétel 2,7%-kal volt alacsonyabb.

