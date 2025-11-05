Oroszország és Törökország a tárgyalóasztalhoz ült, hogy megkössék a következő nagy gázalkut

Az orosz gázipari óriás, a Gazprom és a török állami vállalat, a Botas között fennálló, összesen évi 21,75 milliárd köbméter gáz szállításra vonatkozó szerződések december 31-én lejárnak.
A folyamatban lévő tárgyalások azonos mennyiségű gázbeszerzésre irányulhatnak
a hírügynökségnek nyilatkozó források szerint, de a hivatalos megkeresésre a felek egyelőre nem reagáltak.
Bár az elmúlt időszakban felerősödött az amerikai nyomás annak kapcsán, hogy az orosz fosszilis energiahordozók legnagyobb vásárlói szakadjanak le Oroszországról, de a két ország közötti kiterjedt gázvezeték-hálózat miatt Törökország továbbra is igényt tart ezekre a forrásokra.
Azt is érdemes hozzátenni, hogy Kína után a második legnagyobb orosz vezetékes gázvásárló, ezért még diszkont árakon is megéri szállítani nekik, ami valószínűleg a tárgyalások során is előkerül. Az európai piac fokozatos elvesztése nagy keresleti űrt hagyott az orosz gáz iránt, aminek kitöltését a korlátolt orosz vezetékes és cseppfolyósító üzemi kapacitások akadályoznak.
Ezzel egyidőben Törökország szeptemberben több szerződést is kötött LNG mennyiségekre, részben az Egyesült Államokkal. Mivel Törökország saját termelése a Fekete-tengeren várhatóan növekedni fog, a nap végén még több gázzal is rendelkezhet, mint amennyire szüksége van. Ez összhangban van az ország gáz hub elképzeléseivel, így a jövőben is régiós gázelosztó központként működhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
