Rejtélyes behatolás történt, rengeteg járatot töröltek - Budapest is érintett
Rejtélyes behatolás történt, rengeteg járatot töröltek - Budapest is érintett

MTI
Legkevesebb 40 járatot töröl szerdán a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér az előző este észlelt ismeretlen eredetű drónok okozta több órás légtérzár miatt - tájékoztatott a légikikötő információit ismertetve a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerdán. A törlés budapesti járatot is érint.

A repülőtér forgalmát röviddel kedd este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután drón átrepülését jelentették a légterében. Noha a légtérzárt másfél óra múlva feloldották, egy másik drón berepülése miatt újabb órákra zárt be a brüsszeli repülőtér. A légiforgalom ideiglenes leállítása késéseket és 41 járat törlését eredményezte.

Nathalie Pierard, a Zaventem repülőtér szóvivője közölte: a légiközlekedés előző esti felfüggesztése hatással van a szerdai menetrendre is.

A nap folyamán legkevesebb 40 járatot - köztük budapesti járatot - töröl légikikötő.

A napilap Bernard Quintin belga belügyminisztert idézte, aki szerda reggel a Radio 1 hírcsatornának nyilatkozva közölte: a hetek óta tartó, belga légtér felett észlelt drónátrepülések ügyében kérte a nemzetbiztonsági tanács összehívását. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy minden repülő tárgy azonosítható legyen, majd úgy fogalmazott:

biztosnak kell lennünk abban, hogy rendelkezünk a megfelelő rendszerekkel a felderítéshez és az azonosításhoz.

Hozzátette: biztosítani kell azt is, hogy a belga légtérben reptetett összes drónt regisztrálják Belgiumban.

