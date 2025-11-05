Súlyos baleset történt a 4-es főúton

A Hajdú–Bihar vármegyei rendőrség közlése szerint szerdán
a 4-es főút Kaba és Földes közötti részén történt közúti balesetben egy ember életét vesztette,
és többen megsérültek; az érintett útszakaszt a hatóságok teljes hosszában lezárták.
Tájékoztatásuk szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba felől a 3407-es útra terelik.
A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy az egyik jármű az oldalára borult, a másikba pedig beszorult egy ember, akit feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
