Súlyos baleset történt a 4-es főúton

Balesetben meghalt egy ember és többen megsérültek szerdán a 4-es főúton Kaba és Földes között, az érintett szakaszt teljesen lezárták - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A Hajdú–Bihar vármegyei rendőrség közlése szerint szerdán

a 4-es főút Kaba és Földes közötti részén történt közúti balesetben egy ember életét vesztette,

és többen megsérültek; az érintett útszakaszt a hatóságok teljes hosszában lezárták.

Tájékoztatásuk szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba felől a 3407-es útra terelik.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy az egyik jármű az oldalára borult, a másikba pedig beszorult egy ember, akit feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók.

